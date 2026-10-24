Xử lý các đối tượng đánh bạc, cá độ dưới nhiều hình thức

Đáng chú ý, trong số này có nhiều đối tượng đã sử dụng mạng internet để thực hiện hành vi cá độ bóng đá với số tiền lớn, một số đối tượng hình thành hệ thống đánh lô đề theo hình thức chân rết, thu hút nhiều đối tượng ở nhiều vùng tham gia.

Cá độ bóng đá hàng tỷ đồng qua mạng

Năm đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá này gồm 4 bị can đều trú tại xã Phúc Thọ (Hà Nội) gồm: Đinh Văn Miến (sinh năm 1980), Nguyễn Tiến Lực (sinh năm 1984), Nguyễn Văn Phan (sinh năm 1988), Nguyễn Đình Hải (sinh năm 1971) và Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1997, trú tại xã Đoài Phương, Hà Nội).

Miến bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” (theo quy định tại Điều 322, khoản 2, Bộ luật Hình sự). Bốn bị can còn lại bị truy tố về tội “Đánh bạc” (theo quy định tại Điều 321, khoản 2, Bộ luật Hình sự).

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2025, với mục đích tổ chức đánh bạc thu lợi bất chính, Đinh Văn Miến đã liên hệ với người cùng xã Phúc Thọ là Khuất Quang Hoàng (sinh năm 1998) để lấy tài khoản cá độ bóng đá. Hoàng đồng ý cung cấp tài khoản KWE30102 (gồm 13 tài khoản con) để Miến giao lại cho Nguyễn Tiến Lực và Nguyễn Đình Hải tham gia cá độ. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Phan và Nguyễn Văn Chung cũng liên hệ với Khuất Quang Hoàng để lấy tài khoản cá độ bóng đá.

Cụ thể, đầu tháng 10/2025, Miến cấp cho Lực tài khoản cá độ bóng đá có tên đăng nhập KWE30102008 để Lực nhiều lần trực tiếp đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Trong khoảng thời gian từ ngày 28/10/2025 đến ngày 30/11/2025, Lực đã trực tiếp cá độ 290 kèo/250 trận đấu với tổng số tiền tham gia đánh bạc là hơn 1,5 tỷ đồng, trong đó có 2 trận đấu có tổng số tiền tham gia đánh bạc trên 50.000.000 đồng, Lực thua là gần 80 triệu đồng, Miến hưởng lợi gần 50 triệu đồng.

Đến tháng 1/2026, Miến cấp cho Hải tài khoản có tên đăng nhập là KWE30102001. Trong hai ngày (31/1 - 1/2/2026), Hải trực tiếp cá độ 77 kèo/37 trận đấu với tổng số tiền đánh bạc hơn 56 triệu đồng.

Tiếp đó, tháng 2/2025, Khuất Quang Hoàng cấp cho Nguyễn Văn Phan tài khoản KWE30100008. Trong 5 ngày, Phan đã trực tiếp cá độ 54 kèo/29 trận đấu với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Tổng số tiền Phan thua gần 270 triệu đồng và đã thanh toán hết cho Hoàng…

Đối với Khuất Quang Hoàng, quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng Hoàng không có mặt tại nơi cư trú. Do vậy, Cơ quan điều tra đã quyết định tách tài liệu liên quan đến hành vi Tổ chức đánh bạc của Hoàng để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau.

Dùng tiền trộm cắp để đánh bạc

Xuất phát từ việc điều tra vụ Vũ Văn Thành (sinh năm 1996, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) trộm cắp tiền, vàng của ông Nguyễn Cư Q (ở xã Hòa Xá, Hà Nội), cơ quan điều tra đã phát hiện ra ổ nhóm chuyên đánh lô đề do Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1993, cũng trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) làm chủ.

Theo cáo trạng, do cần tiền trả nợ, Vũ Văn Thành nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Rạng sáng 4/4/2026, Thành đột nhập xưởng cơ khí Minh Quân (ở xã Hòa Xá, Hà Nội), mở két sắt trộm cắp gần 580 triệu đồng tiền mặt và 23 chiếc nhẫn vàng (trị giá gần 350 triệu đồng) của ông Nguyễn Cự Q. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, ngoài hành vi trộm cắp tài sản, ngày 8/4/2026, Thành còn có hành vi đánh bạc hơn 11 triệu đồng dưới hình thức mua số lô, số đề của Nguyễn Thị Thu Hương.

Qua xác minh, cơ quan điều tra đã kết luận: Nguyễn Thị Phượng có hành vi Tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận bảng tổng hợp số lô, số đề với Lý Thị Mỹ Ngân, Lê Thị Sen. Chỉ tính riêng hai ngày (8-9/4/2026) Phượng đã nhận bảng lô, đề trị giá 124 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 10 triệu đồng. Trong đó, Thành và một số đối tượng khác mua số lô, số đề của Hương, Hương chuyển bảng lô đề cho Ngân, Ngân chuyển tiếp cho Phượng để kiếm lợi. Còn Sen có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho khách, sau đó chuyển toàn bộ cho Nguyễn Thị Phượng để kiếm lợi.

Viện Kiểm sát xác định: Thành phạm tội Trộm cắp tài sản, Đánh bạc; Sen phạm tội Đánh bạc; Phượng, Hương, My phạm tội Tổ chức đánh bạc.