Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là nghị quyết trụ cột giúp Quảng Trị vận hành chính quyền 2 cấp đạt hiệu quả, hướng tới phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Tỉnh Quảng Trị đã triển khai nghiêm túc, kịp thời, bảo đảm sự thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, bám sát thực tiễn, cũng vì thế, chuyển đổi số giúp thu hẹp khoảng cách về địa lý.

Hàng ngàn người dân vùng sâu, vùng xa ở xã biên giới Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị được cán bộ, chiến sĩ Công an xuống cơ sở hỗ trợ về chuyển đổi số.

Hiện nay, tỉnh Quảng Trị đã tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, từng bước hình thành mô hình “một cửa số” tập trung, duy nhất. Tỉnh cũng hoàn thành 100% điều chỉnh, cập nhật thông tin cho hơn 1,86 triệu công dân sau sắp xếp đơn vị hành chính. Với tinh thần chuyển mạnh từ “báo cáo tiến độ” sang “đánh giá bằng sản phẩm”, tỉnh quyết tâm chấn chỉnh các tồn tại, đẩy nhanh giải ngân và số hóa dữ liệu nhằm tạo đột phá thực chất cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, công tác cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở Quảng Trị ghi nhận những con số bứt phá. Đến nay, toàn tỉnh đã cung cấp 2.063 dịch vụ công trực tuyến (đạt 99,2% tổng số thủ tục hành chính). Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt tới 92,23%; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,73%. Đặc biệt, tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt mốc tuyệt đối 100%.

Công an xã Đồng Lê xuống địa bàn hỗ trợ người dân về chuyển đổi số.

Việc xây dựng hạ tầng và chuẩn hóa dữ liệu số cũng đạt kết quả tích cực: 100% dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức được đồng bộ; 99,9% dữ liệu cơ bản của đảng viên được chuẩn hóa, làm sạch; 84,5% dữ liệu đất đai được đồng bộ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia; hạ tầng viễn thông tiếp tục mở rộng rộng khắp với mạng 4G phủ sóng 99,4% và mạng 5G đạt 83,5% dân số.

Với tinh thần trách nhiệm cao cùng phương châm hành động "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả", lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm. Toàn lực lượng đã tập trung thực hiện 277 nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW; 33 nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06; 20 nhiệm vụ trọng tâm về dữ liệu; cùng 5 nhiệm vụ đột phá, 11 nhiệm vụ trọng tâm và 111 chỉ tiêu trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội năm 2026…

Công an xã Hướng Phùng hỗ trợ tích hợp an sinh xã hội trên VNeID cho người dân trên địa bàn.

Công an tỉnh Quảng Trị với chức năng, nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đã rà soát, đánh giá tiến độ, chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến Nghị quyết 57 còn mắc “điểm nghẽn” trên địa bàn như; trang thiết bị đầu cuối phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; nhiều vị trí lõm sóng và điểm thiếu điện ngoài danh mục ưu tiên chưa xử lý dứt điểm; tiến độ giải ngân kinh phí chuyển đổi số còn thấp…

Để khắc phục các hạn chế liên quan đến việc triển khai Nghị quyết 57, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị yêu cầulãnh đạo các đơn vị, địa phương giải trình, phân tích, làm rõ và xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành, chậm tiến độ hoặc còn vướng mắc. Tập trung làm rõ việc kết nối cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức với cơ sở dữ liệu đảng viên; rà soát quy định pháp luật chồng chéo; sổ sức khỏe điện tử; số hóa dữ liệu giáo dục…

Theo đó, thời gian tới các cơ quan chủ trì còn thiếu số liệu, báo cáo kết quả và tài liệu kiểm chứng phải hoàn thiện gửi về Cơ quan Thường trực và các tổ công tác trước 17 giờ ngày 24/11, 4 Tổ Công tác của Ban Chỉ đạo 57 tỉnh trực tiếp kiểm tra, xác minh và gửi báo cáo trước ngày 26/11. Nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của tỉnh, sở, ngành, địa phương phải hoàn thành trước ngày 30/11. Các vướng mắc khách quan, vượt thẩm quyền cần lập hồ sơ, căn cứ để kiến nghị cơ quan Trung ương xem xét, tháo gỡ.

Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Nghị quyết 57 triển khai trên địa bàn Quảng Trị.

Liên quan đến Nghị quyết 57, chiều ngày 28/11, làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ, các địa phương, cùng các doanh nghiệp liên quan để bàn phương án xây dựng trung tâm dữ liệu và kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung rà soát, thống kê các trường dữ liệu của 14 sở, ngành; hoàn thành các nội dung sơ bộ trước ngày 30/12/2026, bảo đảm mỗi trường dữ liệu đều có mô tả đầy đủ; phấn đấu hoàn thành việc chuẩn hóa dữ liệu trong tháng 1/2027.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương làm việc với các sở, ban, ngành trên địa bàn về việc xây dựng trung tâm dữ liệu và kho dữ liệu dùng chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai thí điểm kho dữ liệu dùng chung, tổ chức vận hành thử nghiệm trong tháng 1/2027; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện phương án kỹ thuật, kinh phí và các điều kiện cần thiết để triển khai từ tháng 4/2027. Qua đó, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu tập trung, đồng bộ, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và thúc đẩy chuyển đổi số của tỉnh.