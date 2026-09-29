Xử lý bước đầu vết nứt dài 40m trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào ngày 30/9

Tối 29/9, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai đã có báo cáo gửi UBND TP Đồng Nai về tình trạng lún cục bộ, xuất hiện vết nứt dọc mặt đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại khu vực sông Buông, phường Phước Tân.

Vết nứt trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài khoảng 40m.

Theo Ban QLDA, vị trí xảy ra hiện tượng lún, nứt thuộc dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Sau thời gian đưa vào khai thác tạm, đoạn tuyến này xuất hiện hiện tượng lún cục bộ kèm vết nứt dọc mặt đường với chiều dài khoảng 40m. Ngay sau khi ghi nhận, Ban QLDA đã yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường, khảo sát địa chất nhằm xác định nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý.

Theo hồ sơ thiết kế, khu vực qua sông Buông được bố trí cầu vượt sông và đường chuyên dùng. Đối với phần nền đường đi qua khu vực này, nền đất yếu được xử lý trước khi thi công các lớp kết cấu áo đường.

Cụ thể, tại khu vực khoảng Km1+860 - Km1+930, sông Buông có đoạn chảy vòng, một phần nằm trong phạm vi thi công nền đường bên phải tuyến. Khu vực này thuộc phạm vi đường đầu cầu sông Buông tại Km2+460, với nền đường đắp cao khoảng 8,7m so với mặt đất tự nhiên.

Theo thiết kế, lớp bùn yếu tại khu vực được đào đến lớp đất cứng, sau đó trải vải địa kỹ thuật, đắp đất đạt độ chặt K95 đến cao độ đáy nền đường K98 trước khi thi công các lớp kết cấu áo đường. Tuy nhiên, sau khi đoạn tuyến được đưa vào khai thác tạm từ ngày 18/5/2026, quá trình theo dõi đã ghi nhận những diễn biến bất thường tại khu vực này.

Đến khoảng giữa tháng 8/2026, mặt đường bên phải tuyến, đoạn từ Km1+880 - Km1+920, xuất hiện lún cục bộ kèm một vết nứt dọc mặt đường dài khoảng 40m.

Theo Ban QLDA, qua theo dõi đến nay, vết nứt chưa có dấu hiệu phát triển thêm về chiều dài và bề rộng, hiện tượng lún cũng có xu hướng dừng lại. Để có cơ sở đánh giá chính xác hiện trạng nền đường, ngày 22/9, đơn vị tư vấn thiết kế đã tiến hành khoan khảo sát địa chất tại khu vực xảy ra lún, nứt.

Hai hố khoan được thực hiện nhằm thu thập thêm dữ liệu về điều kiện địa chất, phục vụ đánh giá hiện trạng nền đường và xác định giải pháp xử lý phù hợp.

Hiện vị trí nứt đã được khoan địa chất để khảo sát đưa ra phương án cụ thể để xử lý.

Hiện đơn vị tư vấn thiết kế đang thực hiện các thí nghiệm địa chất đối với hai hố khoan. Kết quả khảo sát, thí nghiệm sẽ là cơ sở để đánh giá nguyên nhân cụ thể và lựa chọn giải pháp xử lý ổn định lâu dài đối với đoạn nền đường đắp qua khu vực sông Buông.

Trong thời gian chờ kết quả khảo sát, các đơn vị liên quan đã triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại vị trí có vết nứt.

Theo đó, nhà thầu thi công Gói thầu xây lắp số 18 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - phối hợp với tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ 60km/h trong phạm vi khoảng 40m tại khu vực cần xử lý. Theo Ban QLDA, dự kiến ngày 30/9, các đơn vị sẽ triển khai xử lý bước đầu đối với đoạn mặt đường xuất hiện vết nứt.

Phương án trước mắt gồm cắt mặt đường bê tông nhựa tại khu vực bị nứt, bóc bỏ lớp bê tông nhựa hiện hữu, trải vải địa gia cường và thảm lại lớp bê tông nhựa.

Cùng với đó, toàn bộ phạm vi mặt đường trong khu vực sẽ được rà soát để xác định các vị trí cần thảm bù bê tông nhựa, bảo đảm độ êm thuận của mặt đường và điều kiện an toàn cho phương tiện lưu thông.

Ban QLDA cho biết, việc xử lý trước mắt nhằm bảo đảm điều kiện khai thác và an toàn giao thông tại khu vực có vết nứt. Về lâu dài, đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn tất khảo sát, thí nghiệm địa chất để làm rõ nguyên nhân và đưa ra giải pháp xử lý ổn định nền đường, bảo đảm an toàn công trình trong quá trình khai thác.