Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vị trí hai biển báo hạn chế tốc độ bố trí gần nhau trên cao tốc bắc-nam, đoạn Vân Phong-Nha Trang. (Ảnh: Khu Quản lý đường bộ III.2)

Khẩn trương khắc phục, làm rõ trách nhiệm các đơn vị liên quan

Theo thông tin từ Văn phòng Quản lý đường bộ III.2 (Cục Đường bộ Việt Nam), ngay sau khi tiếp nhận phản ánh về việc hai biển báo hạn chế tốc độ 70km/giờ và 50km/giờ được bố trí sát nhau, chỉ cách khoảng 10m, trên cao tốc bắc-nam, đoạn Vân Phong-Nha Trang, đơn vị đã chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường.

Cụ thể, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 26/11/2026, Văn phòng Quản lý đường bộ III.2 phối hợp Đội Cảnh sát tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (C08, Bộ Công an), đơn vị quản lý bảo trì đoạn tuyến và nhà thầu thi công trạm dừng nghỉ tiến hành kiểm tra, rà soát tại khu vực Km1389 trên hướng nam-bắc.

Qua kiểm tra xác định, biển báo hạn chế tốc độ 70km/giờ tại Km1389+260 (T) là biển báo chính thức, được bố trí phục vụ tổ chức giao thông tại khu vực kết nối trạm dừng nghỉ. Trong khi đó, biển báo hạn chế tốc độ 50km/giờ tại Km1389+250 là biển báo tạm phục vụ thi công. Tuy nhiên, sau khi đường kết nối trạm dừng nghỉ hoàn thành và đưa vào khai thác, nhà thầu thi công là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Khánh Hòa KH không thu hồi biển báo tạm, dẫn đến tình trạng hai biển báo có mức hạn chế tốc độ khác nhau được bố trí gần như liền kề.

Trước bất cập nêu trên, tại buổi kiểm tra ngày 26/11, lực lượng chức năng đã yêu cầu nhà thầu tháo dỡ ngay biển báo tạm 50km/giờ, bảo đảm an toàn và khôi phục tổ chức giao thông theo phương án đã được xác định. Việc tháo dỡ hoàn thành ngay trong ngày.

Đến 14 giờ ngày 29/11, ông Tạ Thanh Tình, đại diện Văn phòng Quản lý đường bộ III.2, cùng lãnh đạo liên danh nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên và đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Khánh Hòa KH tiếp tục kiểm tra hiện trường. Kết quả xác nhận biển báo 50km/giờ đã được thu hồi hoàn toàn, biển báo 70km/giờ tiếp tục được duy trì theo phương án tổ chức giao thông.

Về trách nhiệm, Văn phòng Quản lý đường bộ III.2 xác định Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Khánh Hòa KH là đơn vị trực tiếp gây ra bất cập do không thu hồi biển báo tạm sau khi hoàn thành thi công. Nhà thầu được yêu cầu nghiêm túc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình triển khai những hạng mục còn lại của trạm dừng nghỉ.

Đối với công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình Bắc Nam, thuộc liên danh nhà thầu, cũng phải chịu trách nhiệm do thiếu sâu sát trong quá trình tuần đường, không kịp thời phát hiện biển báo tồn đọng để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Rà soát đồng bộ hệ thống biển báo tốc độ trên Quốc lộ, cao tốc

Không chỉ xử lý bất cập tại vị trí được phản ánh, Khu Quản lý đường bộ III đã triển khai rà soát trên phạm vi rộng nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại tương tự trong tổ chức giao thông.

Ngày 28/11/2026, Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ III Nguyễn Phương Nam ký Công điện số 6/CĐ-KQLĐBIII, gửi các Văn phòng Quản lý đường bộ III.1, III.2, III.3, III.4, các doanh nghiệp dự án BOT và đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, yêu cầu kiểm tra toàn diện hệ thống biển báo tốc độ trên các tuyến Quốc lộ và đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý.

Chia sẻ về yêu cầu triển khai đợt rà soát, ông Nguyễn Phương Nam, Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ III cho biết, hệ thống biển báo tốc độ có vai trò quan trọng trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và hiệu quả khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ. Do đó, việc kiểm tra không chỉ dừng ở tình trạng kỹ thuật của biển báo mà còn phải đánh giá tính hợp lý, đồng bộ của toàn bộ hệ thống trong phương án tổ chức giao thông.

Theo ông Nguyễn Phương Nam, các đơn vị cần tập trung rà soát những vị trí bố trí biển báo chưa phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt; tình trạng biển báo thiếu, thừa, trùng lặp, chồng chéo, mâu thuẫn hoặc thay đổi tốc độ đột ngột nhưng không có biển chuyển tiếp phù hợp.

Bên cạnh đó, cần kiểm tra khoảng cách, vị trí đặt biển, mức tốc độ quy định so với điều kiện hình học tuyến đường, kết cấu mặt đường, tầm nhìn và tình hình khai thác thực tế. Những biển báo hư hỏng, xuống cấp, mất khả năng phản quang hoặc bị cây cối, vật cản che khuất cũng phải được phát hiện, xử lý kịp thời.

Đối với từng vị trí phát hiện bất cập, các đơn vị phải lập danh mục cụ thể, xác định rõ lý trình, chiều đường, hiện trạng, nguyên nhân và đề xuất phương án khắc phục. Những hư hỏng thuộc trách nhiệm bảo dưỡng thường xuyên phải được sửa chữa ngay. Trường hợp cần điều chỉnh tốc độ khai thác hoặc phương án tổ chức giao thông vượt thẩm quyền, các Văn phòng Quản lý đường bộ phải tổng hợp, báo cáo Khu xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định; tuyệt đối không tự ý thay đổi phương án đã được phê duyệt.

Ông Nguyễn Phương Nam nhấn mạnh, việc rà soát phải được thực hiện nghiêm túc, toàn diện, bảo đảm xác định đúng hiện trạng và trách nhiệm của từng đơn vị; không để xảy ra tình trạng biển báo bất cập, thiếu đồng bộ kéo dài, ảnh hưởng đến khả năng nhận biết và chấp hành của người tham gia giao thông.

Khu Quản lý đường bộ III yêu cầu các đơn vị hoàn thành việc rà soát, gửi báo cáo kết quả trước ngày 5/12/2026. Trưởng các Văn phòng Quản lý đường bộ chịu trách nhiệm trực tiếp trước lãnh đạo Khu về tiến độ, chất lượng và tính chính xác của kết quả kiểm tra.