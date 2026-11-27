Bãi tập kết cát bên tuyến đường NB2, đoạn giáp ranh xã Tây Hòa và xã Hòa Thịnh (ảnh chụp ngày 19/11/2026).

Có mặt tại khu vực bên cạnh đường NB2 thuộc xã Hòa Thịnh vào ngày 19/11, phóng viên TTXVN ghi nhận nhiều đống cát lớn được tập kết cùng một số phương tiện máy xúc, xe ben hoạt động. Trong khi đó, bên cạnh tuyến đường này thuộc xã Tây Hòa cũng có một bãi tập kết cát với nhiều phương tiện máy xúc hoạt động.

Trước đó, vào ngày 18/11, khi một phóng viên tại tỉnh Đắk Lắk có mặt trên tuyến đường NB2 thì bất ngờ bị một nhóm người tiếp cận, lớn tiếng đe dọa. Theo nội dung clip phóng viên này cung cấp cho cơ quan chức năng, một người đàn ông xưng tên là T.V.Y cho rằng đây là bãi tập kết cát “lậu”, mua từ một công ty khác không có hóa đơn chứng từ. Chưa dừng lại, người này còn thách thức phóng viên quay hình bãi tập kết cát để gửi lực lượng Công an.

Nhằm xác minh những bãi tập kết cát hai bên đường NB2, ngày 19/11, phóng viên TTXVN đã liên hệ bà Lê Thị Hoài Vinh, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh để làm việc trực tiếp. Tuy nhiên, bà Vinh cho biết không có mặt tại UBND xã và yêu cầu phóng viên liên hệ văn phòng để sắp xếp lịch làm việc. Đến chiều 26/11, trao đổi qua điện thoại, bà Vinh thông tin: Đối với vụ việc này, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã và các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh làm rõ; nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trong khi đó, cũng trong chiều 26/11, ông Lê Văn Mười, Chủ tịch UBND xã Tây Hòa cho biết, địa phương đã xử lý dọn dẹp bãi tập kết cát trên đất của một hộ dân trên địa bàn đoạn giáp ranh với xã Hòa Thịnh.

Bãi tập kết cát bên tuyến đường NB2 thuộc xã Tây Hòa (ảnh chụp ngày 19/11/026).

Trước đó, vào ngày 29/10, UBND xã Tây Hòa đã làm việc với hộ bà N.T.N (trú tại thôn Phú Thứ, xã Tây Hòa) liên quan đến việc tập kết cát sai quy định trên diện tích đất trồng cây hàng năm khác tại địa phương do bà đứng tên; đồng thời yêu cầu bà N di dời toàn bộ khối lượng cát trước ngày 24/11; nếu không chấp hành sẽ lập thủ tục xử lý hành vi vi phạm hành chính và buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của thửa đất cũng như nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm hành chính gây ra.

Ngoài ra, UBND xã Tây Hòa cũng đã nhận được đơn phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến một công ty tại xã Hòa Thịnh đã sử dụng phương tiện xe tải có tải trọng lớn vận chuyển cát đi trên đường bê tông đã làm hư hỏng đường phục vụ dân sinh, gây ô nhiễm môi trường. Do vậy, UBND xã Tây Hòa đã có văn bản đề nghị UBND xã Hòa Thịnh phối hợp thông tin đến cơ quan, đơn vị đang tập kết cát trên địa bàn thực hiện đúng các quy định khi hoạt động.

Ghi nhận thực tế trong chiều 26/11, bãi tập kết cát bên tuyến đường NB2 thuộc xã Tây Hòa đã được dọn dẹp, chuyển đi. Trong khi đó, bãi tập kết bên tuyến đường này thuộc xã Hòa Thịnh vẫn còn cùng một số phương tiện, máy móc.

Liên quan đến nội dung phóng viên bị nhóm người đe dọa, thách thức khi đang tác nghiệp tại khu vực này, hiện Công an xã Hòa Thịnh đã tiếp nhận hồ sơ giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.