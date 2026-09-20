Xử lý an toàn tảng đá chênh vênh trên đèo Prenn

Trước đó, khoảng 16h30 cùng ngày, do ảnh hưởng của mưa lớn, tại Km225+200 trên đèo Prenn tiếp tục xảy ra sạt trượt, một lượng lớn bùn đất cùng 3 tảng đá rơi xuống mặt đường, gây cản trở giao thông.

Xử lý thành công tảng đá chênh vênh trên đèo Prenn Đà Lạt.

Thời điểm xảy ra sự cố, một số tài xế ô tô phát hiện đất đá từ taluy dương tràn xuống đường đã chủ động giảm tốc độ, dừng xe hoặc đánh lái tránh nên không xảy ra thương vong, không ghi nhận phương tiện bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Tổ Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt và các lực lượng liên quan tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, cảnh báo người dân và phương tiện khi đi qua khu vực sạt lở.

3 tảng đá bất ngờ rơi từ trên cao xuống mặt đường.

Đáng chú ý, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một tảng đá lớn vẫn nằm chênh vênh trên taluy dương, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt, rơi xuống mặt đường bất cứ lúc nào.

Ngay trong đêm, phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp với các đơn vị liên quan tạm thời dừng phương tiện qua khu vực để bảo đảm an toàn, đồng thời huy động xe cẩu trọng tải lớn tiếp cận vị trí tảng đá. Sau khi triển khai các biện pháp kỹ thuật, lực lượng chức năng đã đưa tảng đá xuống an toàn, vận chuyển ra khỏi hiện trường, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên đèo Prenn.

Tảng đá chênh vênh này đã được xử lý.

Trong điều kiện thời tiết tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất đá trên các tuyến đèo vẫn tiềm ẩn. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân khi lưu thông qua đèo Prenn cần chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát mặt đường và taluy hai bên, giữ khoảng cách an toàn; đồng thời chấp hành nghiêm hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng khi đi qua khu vực có nguy cơ sạt lở.