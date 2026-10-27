Xử lý 86 vụ vi phạm tại Hoành Mô, phát hiện vận chuyển điện thoại, pháo, khí cười

Theo Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô (BĐBP Quảng Ninh), từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 1.384 tổ tuần tra với 6.312 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, tập trung vào các địa bàn trọng điểm và khu vực đang sửa chữa kè biên giới.

Trong thời gian này, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã chủ trì, phối hợp xử lý 32 vụ với 50 đối tượng, 32 phương tiện. Trong đó, 5 vụ với 10 đối tượng, 7 phương tiện bị xử lý hình sự.

Lực lượng chức năng kiểm tra 100 bình kim loại nghi chứa khí cười (N₂O) phát hiện tại khu vực biên giới Hoành Mô ngày 7/7/2026 (Ảnh: Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô).

Cụ thể, lực lượng chức năng đã khởi tố 3 vụ với 7 đối tượng, bàn giao Công an thành phố xử lý theo thẩm quyền. Các vụ việc liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép qua biên giới 177 điện thoại di động và 18 cụm linh kiện điện thoại, trị giá hơn 1,3 tỷ đồng; tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Ngoài ra, đơn vị đề nghị khởi tố 2 vụ với 3 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép 30,67 kg pháo và 200 bình khí cười. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước vượt 1,3 tỷ đồng.

Cùng với lực lượng Biên phòng, Hải quan cửa khẩu Hoành Mô thuộc Chi cục Hải quan khu vực VIII đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ 54 vụ vi phạm, với trị giá hàng hóa vi phạm 712,75 triệu đồng.

Để kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu và ngăn chặn buôn lậu, Hải quan cửa khẩu Hoành Mô triển khai các kế hoạch kiểm soát, tuần tra, sử dụng máy soi hành lý và hệ thống quản lý rủi ro. Các vi phạm được phát hiện liên quan đến buôn lậu, hàng giả và hàng kém chất lượng.

Trước đó, ngày 4/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô bắt giữ 5 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.