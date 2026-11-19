Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát đường thủy số 2 tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa đến chủ phương tiện, và người dân sinh sống, hoạt động ven sông. Nội dung tuyên truyền chú trọng nâng cao ý thức chấp hành quy định về đăng ký, đăng kiểm phương tiện, điều kiện an toàn kỹ thuật, giấy tờ của người điều khiển phương tiện; đồng thời nhắc nhở các tổ chức, cá nhân không thực hiện hành vi vi phạm gây mất an toàn giao thông.

Đội Cảnh sát đường thủy số 2 tuần tra trên sông Hồng sáng 19/11

Song song với công tác tuyên truyền, đơn vị duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn được phân công quản lý. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định, góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo đảm hoạt động vận tải đường thủy diễn ra an toàn, thông suốt.

Đáng chú ý, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đã phối hợp với Công an phường Hồng Hà tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ phát sinh hoạt động khai thác thủy sản trái phép trên sông. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp sử dụng phương tiện, ngư cụ không đúng quy định, đặc biệt là những hành vi khai thác thủy sản mang tính tận diệt, gây ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đã phối hợp với Công an phường Hồng Hà tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ phát sinh hoạt động khai thác thủy sản trái phép trên sông

Thông qua hoạt động phối hợp, trách nhiệm của chính quyền cơ sở, lực lượng Công an và người dân trong quản lý địa bàn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản từng bước được nâng cao. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm chủ động phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm phức tạp về an ninh, trật tự trên tuyến sông.

Đội Cảnh sát đường thủy số 2 kiểm tra tàu chở cát trên sông Hồng

Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cho biết, trong tháng 11/2026, đơn vị bố trí 155 ca, với 493 lượt CBCS tham gia công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm; kiểm soát 398 phương tiện, 1 phương tiện tàu hút; 103 phương tiện vận tải hành khách; lập biên bản xử lý 70 trường hợp; phạt 116 triệu đồng; tạm giữ 69 bộ giấy tờ.

Trong tháng 11/2026, đơn vị đã trực tiếp phát hiện, kiểm tra xử lý 3 vụ, 3 phương tiện vận chuyển hàng hoá không có hoá đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị chức năng nắm tình hình, kiểm tra tại các địa bàn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hoạt động vi phạm pháp luật, đặc biệt là các phương tiện gắn thiết bị, công cụ khai thác cát trái phép. Trong tháng 11/2026, đơn vị đã trực tiếp phát hiện, kiểm tra xử lý 3 vụ, 3 phương tiện vận chuyển hàng hoá không có hoá đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Thời gian tới, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền với kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Qua đó, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy, giữ gìn bình yên trên các tuyến sông của Thủ đô.