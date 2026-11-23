Ngày 23/11/2026, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, lực lượng chức năng vừa hoàn tất việc xử lý vi phạm hành chính đối với 7 công dân mang quốc tịch Trung Quốc do không đáp ứng các điều kiện pháp lý khi làm việc tại Việt Nam. Các trường hợp này đồng thời bị áp dụng hình thức trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, kiểm tra và quản lý người nước ngoài trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một số công dân Trung Quốc đang làm việc tại xã Đức Hòa có dấu hiệu không tuân thủ quy định pháp luật về lao động.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định 7 người này nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích làm việc và đã có thời gian lao động kéo dài tại địa phương. Tuy nhiên, tất cả đều chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động, cũng không có văn bản xác nhận thuộc trường hợp không phải cấp giấy phép lao động theo quy định.

Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh vừa phát hiện, xử phạt và trục xuất 7 công dân Trung Quốc làm việc tại xã Đức Hòa.

Sau khi làm rõ hành vi vi phạm, Công an tỉnh Tây Ninh đã ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với những người liên quan. Đồng thời, áp dụng hình thức trục xuất nhằm bảo đảm tính nghiêm minh trong công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh, cư trú và làm việc tại Việt Nam.

Theo cơ quan chức năng, việc kiểm tra, phát hiện và xử lý những trường hợp lao động nước ngoài không phép không chỉ nhằm chấn chỉnh các hành vi vi phạm mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động, xuất nhập cảnh và bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người nước ngoài đến Việt Nam cần tìm hiểu, thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến mục đích nhập cảnh, thời hạn cư trú và điều kiện làm việc. Đặc biệt, trường hợp thuộc diện phải có giấy phép lao động cần hoàn tất thủ tục cấp phép trước khi tham gia làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, người nước ngoài phải tuân thủ quy định về khai báo tạm trú, không hoạt động sai mục đích nhập cảnh và chấp hành các yêu cầu về an ninh, trật tự trong thời gian sinh sống tại Việt Nam.

Đối với các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sử dụng lao động nước ngoài, cơ quan chức năng yêu cầu chủ động rà soát điều kiện tuyển dụng, kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ và thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết trước khi bố trí người lao động vào vị trí công việc.

Việc tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài khi chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như quyền lợi của người lao động.

Trong thời gian tới, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình cư trú và hoạt động của người nước ngoài.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp chấp hành quy định pháp luật; kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng môi trường đầu tư, lao động ổn định trên địa bàn tỉnh.