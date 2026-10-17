Xử lý 650 m3 đất, tìm thấy 13 hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

13 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập trong ngày 17/10 tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 17/10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 650 m3 đất, phát hiện và quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật kèm theo. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Con số này nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập trong đợt 2 (từ ngày 15/10) là 33 bộ, trong đó 11 bộ có di vật kèm theo. Trước đó trong đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai tại TP.HCM.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 17/10, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 764 hài cốt liệt sĩ (318 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 731 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể (gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoa trắng, nước mắt tiễn 731 liệt sĩ qua những con đường TP.HCM Sau gần sáu thập kỷ nằm lại dưới lòng đất, 731 liệt sĩ được người dân TP.HCM đón bằng hoa trắng, nước mắt và những lời tri ân, tiễn biệt về nơi an nghỉ.

Mai An