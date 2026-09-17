Xử lý 500 m3 đất, tìm thấy 17 hài cốt ở rãnh mộ mới CV Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 17/9, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).

Sau khi xử lý hơn 500 m3 đất nhờ sự hỗ trợ của 3 máy cuốc, 1 xe ben và 22 xe tải 3,5 tấn, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 17 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 1 bộ có di vật kèm theo.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 17/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 663 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 298 bộ có di vật. Cụ thể, 630 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).

Lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở rãnh mộ 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng ngày 17/9. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Sáng 16/9, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết thành phố dự kiến tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng vào đầu tháng 10.

Đơn vị đang tổng kết giai đoạn một của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Kết quả tổng kết sẽ là cơ sở để đánh giá những phần việc đã hoàn thành, những nội dung còn hạn chế và xây dựng phương án cho giai đoạn tiếp theo.

Sau đó, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM sẽ phối hợp Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND TP.HCM và Ban Chỉ đạo 515 quốc gia về việc tổ chức các nghi lễ đối với hài cốt liệt sĩ.

"Chúng tôi đang tiến hành mọi việc với tinh thần khẩn trương, tích cực, tỉ mỉ, khoa học nhưng không vội vã", Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung nói.

Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với yêu cầu cao nhất nhằm bảo đảm công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính được thực hiện cẩn trọng.