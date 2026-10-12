Xử lý 5 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm giao thông từ tin báo của người dân

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an phường Nùng Trí Cao khẩn trương xác minh, kiểm tra và xử lý các trường hợp liên quan.

Nhóm thanh thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại cơ quan Công an.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng lập 5 biên bản vi phạm hành chính. Trong đó, có 4 trường hợp người điều khiển phương tiện từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi và 1 trường hợp từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Các vi phạm được phát hiện, gồm: 4 trường hợp không có chứng nhận đăng ký xe; 4 trường hợp điều khiển xe không gắn biển số và 5 trường hợp phương tiện không có gương chiếu hậu bên trái.

Hiện, Phòng Cảnh sát giao thông đang tiếp tục xác minh, làm rõ trách nhiệm của chủ phương tiện và những người giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng của người dân trong việc cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng Công an phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa các hành vi vi phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.