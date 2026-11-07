Xử lý 40 giếng khoan trái phép vùng quy hoạch Quốc lộ 9

Trong ngày 7/11, đoàn công tác UBND xã Cửa Việt cùng các lực lượng liên quan đã kiểm tra thực tế, rà soát tình trạng đào, khoan giếng; xây dựng hàng rào, mái che, cơi nới công trình và tạo lập tài sản trên đất thuộc hành lang an toàn giao thông, phạm vi quy hoạch các dự án giao thông. Qua tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ các công trình cơi nới, đóng, lấp giếng khoan vi phạm. Đối với những trường hợp chưa chấp hành, UBND xã yêu cầu khẩn trương tháo dỡ, di dời công trình hoặc xử lý giếng theo hướng dẫn. Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị lập hồ sơ xử lý và tổ chức cưỡng chế theo quy định pháp luật nếu đủ điều kiện.

Thời gian qua, chính quyền địa phương nhận được phản ánh về tình trạng khoan giếng, xây dựng công trình tại khu vực dự kiến triển khai dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9, đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1. Đáng chú ý, một số hộ dân thuê người khoan giếng vào ban đêm. Trước tình trạng này, chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra, rà soát, yêu cầu các trường hợp vi phạm khắc phục, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân không tự ý xây dựng, cơi nới công trình, tạo lập tài sản trái quy định trong phạm vi dự án.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9, đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1 có tổng mức đầu tư dự kiến 748 tỷ đồng, chiều dài khoảng 13,8 km, đi qua các xã Cửa Việt, Gio Linh, Hiếu Giang và phường Đông Hà; dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2027 - 2030. Trước đó, dự án được triển khai từ năm 2022 với tổng vốn đầu tư hơn 440 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB), nhưng phải dừng thi công do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm dừng triển khai, mới có 4,55 km trong tổng số 13,8 km được bàn giao mặt bằng, còn 9,25 km chưa được giải phóng.

Theo TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc