Các chiến sỹ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an). Ảnh tư liệu: TTXVN

Cuộc diễn tập thực binh với 4 tình huống giả định về nguy cơ đánh bom, xâm nhập trái phép, thiết bị bay không người lái và tấn công khủng bố, nhằm kiểm tra khả năng xử lý tình huống, phối hợp giữa các lực lượng, chủ động bảo vệ các sự kiện đặc biệt quan trọng, hướng tới APEC 2027.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhấn mạnh, trước tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và thế lực thù địch ngày càng tinh vi, công tác cảnh vệ đứng trước yêu cầu ngày càng cao. Vì vậy, huấn luyện, diễn tập thuần thục các phương án tác chiến là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực thực tiễn, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, giúp cán bộ, chiến sĩ chủ động xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh.

Cuộc diễn tập do Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chỉ đạo, giao Phòng Cảnh vệ miền Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức, nhằm kiểm tra khả năng dự báo tình hình, tính đồng bộ, khả thi của phương án bảo vệ; đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và xử lý tình huống nghiệp vụ. Ông yêu cầu các lực lượng chấp hành nghiêm mệnh lệnh, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang thiết bị; sau diễn tập phải đánh giá khách quan, rút kinh nghiệm và tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án phù hợp thực tiễn.

Tham gia diễn tập có Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan. Bốn tình huống thực binh mô phỏng những nguy cơ mất an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức sự kiện có lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên thủ quốc gia tham dự.

Tình huống thứ nhất giả định lực lượng Cảnh vệ phát hiện một vali không rõ chủ sở hữu, đặt gần vị trí ngồi của VIP trong khu vực tổ chức Gala. Qua kiểm tra, vali có dấu hiệu chứa cơ cấu nổ. Các lực lượng lập tức báo cáo Trung tâm Chỉ huy, phong tỏa khu vực, sử dụng thiết bị chuyên dụng và robot xử lý bom mìn kiểm tra, xác định nguy cơ; sau đó phối hợp đưa vali nghi vấn ra khỏi khu vực bảo vệ để xử lý theo quy định.

Ở tình huống thứ hai, hai đối tượng sử dụng phù hiệu có dấu hiệu làm giả để xâm nhập khu vực bảo vệ. Hệ thống AI nhận diện khuôn mặt cho kết quả không trùng khớp với danh sách đại biểu. Khi bị yêu cầu kiểm tra, các đối tượng chống đối, buộc lực lượng Cảnh vệ phối hợp khống chế, đưa về Trung tâm Chỉ huy, lập biên bản và bàn giao Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh, điều tra.

Tình huống thứ ba diễn ra khi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên thủ quốc gia các nước di chuyển vào khu vực khán đài, chuẩn bị khai mạc chương trình. Lực lượng chức năng phát hiện 2 thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực bảo vệ. Lực lượng Cảnh vệ triển khai đội hình che chắn VIP, phối hợp Công an Thành phố và Bộ Tư lệnh Thành phố theo dõi, xác định hướng di chuyển, sử dụng phương tiện chuyên dụng chế áp, đưa các thiết bị bay ra khỏi khu vực bảo vệ để xử lý.

Tình huống cuối cùng giả định một xe ô tô 16 chỗ không có phù hiệu, chở nhóm đối tượng trang bị vũ khí, xâm nhập khu vực bảo vệ, tấn công lực lượng an ninh vòng ngoài và gây cháy tại khu vực khán đài khi chương trình Gala kết thúc. Lực lượng Cảnh vệ phối hợp Công an Thành phố triển khai đội hình ngăn chặn, trấn áp nhóm đối tượng, tổ chức che chắn, đưa VIP rời khỏi khu vực nguy hiểm. Các đại biểu được hướng dẫn sơ tán theo lối thoát hiểm; người bị ngạt khói, bị thương được hỗ trợ cấp cứu. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp Bộ Tư lệnh Thành phố triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Sau khi tình huống được kiểm soát, các lực lượng kiểm tra hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ điều tra.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu, Phó Trưởng phòng Cảnh vệ miền Nam cho biết, thực hiện Đề án 04 của Bộ Công an về xây dựng lực lượng Cảnh vệ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Bộ Tư lệnh chú trọng huấn luyện thường xuyên, huấn luyện đặc thù và nâng cao. Đợt diễn tập lần này tập trung phòng ngừa, ngăn chặn từ xa các nguy cơ đe dọa an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ trên cả ba không gian: trên không, trên mặt đất và dưới lòng đất; trong đó chú trọng nguy cơ bom mìn, vật liệu nổ, thiết bị bay không người lái và các đối tượng xâm nhập trái phép.

Đánh giá kết quả, Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu cho rằng sự phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai chặt chẽ, nhịp nhàng; cơ chế chỉ huy, phân công nhiệm vụ rõ ràng, không chồng chéo. Việc khảo sát địa bàn, xây dựng phương án chính thức và dự phòng giúp từng đơn vị, cán bộ, chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm, nâng cao khả năng ứng phó với tình huống phức tạp.

Đại úy Trần Thanh Hùng, Đội Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Phòng Cảnh vệ miền Nam, cán bộ tham gia cuộc diễn tập, cho biết quá trình luyện tập giúp chiến sĩ nâng cao kỹ năng quan sát, nhận diện, đánh giá tình huống, phối hợp tác chiến và sử dụng trang thiết bị nghiệp vụ. Theo đó, mỗi tình huống bất ngờ đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải bình tĩnh, nhạy bén, quyết đoán, xử lý chính xác và tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh chỉ huy, quy trình công tác.

Hướng tới APEC 2027, Đại úy Trần Thanh Hùng cho biết lực lượng Cảnh vệ nói chung và Phòng Cảnh vệ miền Nam nói riêng đang chủ động xây dựng các phương án thực hiện nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ xác định tiếp tục rèn luyện chuyên môn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, duy trì cảnh giác, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thông qua diễn tập, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đánh giá năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, đồng thời rút kinh nghiệm, hoàn thiện phương án bảo vệ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ trong tình hình mới.