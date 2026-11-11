Xử lý 4 thanh niên đi xe máy lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ ở Thanh Hóa

Ngày 11.11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Công an xã Nga Sơn xác minh, làm rõ nhóm 4 thanh niên có hành vi lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm trên địa bàn.

4 thanh niên liên quan đến vụ việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, khoảng 22 giờ 54 phút ngày 3.11, tại tuyến đường Từ Thức, xã Nga Sơn, một nhóm 4 nam thanh niên đi trên 2 xe mô tô có hành vi không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Nga Sơn khẩn trương xác minh, truy tìm phương tiện và những người liên quan.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định M.D.T (sinh năm 2007, trú xã Nga Sơn) là người điều khiển xe mô tô biển số 36C1-568.xx. Người này vi phạm nhiều lỗi, gồm không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở người không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu bên trái và lạng lách, đánh võng trên đường bộ.

Người ngồi sau xe là N.H.P.N (sinh năm 2008, trú xã Ba Đình) cũng bị xác định có hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Đối với xe mô tô biển số 36AG-047.xx, lực lượng chức năng xác định P.N.Q (sinh năm 2008, trú xã Nga Sơn) là người điều khiển. Các vi phạm gồm không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở người không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu bên trái và lạng lách, đánh võng trên đường bộ.

Người ngồi sau xe là N.N.P (sinh năm 2009, trú xã Nga Thắng) có hành vi không đội mũ bảo hiểm.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, đề nghị xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.