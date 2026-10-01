Xử lý 376 trường hợp vi phạm giao thông đường sắt trong 7 ngày

Ngày 1/10, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương có đường sắt đã tăng cường kiểm tra, phát hiện, lập biên bản 376 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt với tổng tiền phạt 513,25 triệu đồng.

Trong đó, xử phạt 31 ô tô, 317 mô tô, 28 xe đạp, không có người đi bộ; 359 trường hợp xử lý trực tiếp và 17 trường hợp xử lý qua hình ảnh.

Lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương có đường sắt đã lập biên bản 376 trường hợp vi phạm.

Các hành vi vi phạm bị xử lý gồm: 19 trường hợp vượt đường ngang khi tín hiệu cảnh báo đang hoạt động (13 trường hợp khi đèn đỏ đã bật sáng, cần chắn chưa hạ; 3 trường hợp khi cần chắn đang hạ; 3 trường hợp khi cần chắn đã hạ hoàn toàn); 298 trường hợp dừng, đỗ tại nơi giao nhau giữa đường bộ và đường sắt; 59 trường hợp vi phạm khác.

Các trường hợp vi phạm ở các địa phương: Hà Nội 82; TP. Hồ Chí Minh 79; Quảng Ninh 28; Ninh Bình 25; Đà Nẵng 22; Gia Lai 21; Bắc Ninh 19; TP. Huế 14; Khánh Hòa và Nghệ An cùng 11; Đồng Nai 10; Phú Thọ 9; Hà Tĩnh và Thanh Hóa cùng 7; Hưng Yên và Quảng Trị cùng 6; Đắk Lắk và Quảng Ngãi cùng 5; Hải Phòng 4; Lào Cai 3; Lâm Đồng 2.

Ngoài ra, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam cung cấp 2 clip trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt cho lực lượng cảnh sát giao thông; PC08 các địa phương đã xử lý 6 trường hợp tiếp nhận trước đó, tổng tiền phạt 87 triệu đồng.