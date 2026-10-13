Xử lý 303 tài xế dương tính với ma túy ở Phú Thọ

Liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp vi phạm

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, trong những ngày đầu tháng 10, qua công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, Phòng CSGT Công an tỉnh đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện dương tính với chất ma túy.

Cụ thể, khoảng 7h10 ngày 2/10, Tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Đội 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện nhiệm vụ tại Km6+00 đường tỉnh 307, thuộc thôn Phú Lâm, xã Lập Thạch (Phú Thọ). Tổ công tác dừng xe gắn máy mang BKS 88AB-150… do ông N.N.D (SN 1968), trú tại thôn Làng Sen, xã Thái Hoà, tỉnh Phú Thọ điều khiển.

Qua kiểm tra, nhận thấy ông N.N.D có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ công tác đã đưa người này đến Trung tâm Y tế khu vực Lập Thạch để xét nghiệm nhanh nước tiểu. Kết quả xác định ông N.N.D dương tính với Morphin.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra người điều khiển phương tiện, phát hiện dương tính với chất ma túy.

Tiếp đó, ngày 3/10, trong quá trình làm nhiệm vụ tại Km8 đường tỉnh 307, thuộc xã Lập Thạch, Tổ 2, Cụm 3, Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô mang BKS 19K3-638… không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Người này khai tên là N.V.T (SN 1976), trú tại khu 3, xã Phú Mỹ (Phú Thọ). Tại thời điểm kiểm tra, ông T không xuất trình được giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan. Nhận thấy ông T có nhiều biểu hiện nghi vấn sử dụng chất kích thích, Tổ công tác đã phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Lập Thạch tiến hành xét nghiệm ma túy. Kết quả cho thấy, mẫu nước tiểu của ông T dương tính với ma túy. Người này thừa nhận đã sử dụng ma túy.

Khoảng 10h15 ngày 7/10, tại Km464+100 đường Hồ Chí Minh, Tổ tuần tra Cụm 8, Đội CSGT đường bộ số 5 phát hiện xe mô tô mang BKS 36M9-234… do P.V.M. (SN 1995) điều khiển, chở phía sau Q.V.T. (SN 1997), cả hai cùng trú tại xã Cẩm Vân, tỉnh Thanh Hóa.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xe mô tô không có gương chiếu hậu bên trái, người điều khiển không có giấy phép lái xe. Trong quá trình làm việc, nhận thấy cả hai người có nhiều biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra ma túy qua nước tiểu. Kết quả cho thấy cả P.V.M. và Q.V.T. đều dương tính với chất AMP (ma túy đá).

Trước đó, trong tháng 8, lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cũng phát hiện nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện dương tính với chất ma túy. Điển hình, rạng sáng 7/8, tại Km44+500 đường tỉnh 12B, thuộc thôn Thanh Nông, xã An Nghĩa, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 5 kiểm tra xe ô tô BKS 28H-004… do N.Đ.Đ (SN 1999), trú tại xã Cao Dương điều khiển. Qua kiểm tra, N.Đ.Đ không xuất trình được giấy tờ theo quy định và có biểu hiện nghi vấn. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy người này dương tính với Methamphetamine (MET).

Đến khoảng 14h50 cùng ngày, tại Km83+200 Quốc lộ 12B, thuộc thôn Tân Minh, xã Yên Trị, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 5 tiếp tục kiểm tra xe ô tô BKS 19A-837... do B.V.Đ (SN 1999), trú tại xã Lạc Lương điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, B.V.Đ không xuất trình được các giấy tờ liên quan và không có giấy phép lái xe. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện người này dương tính với Amphetamine (AMP) và KET.

Đối với các trường hợp trên, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện theo quy định, phối hợp xác minh nhân thân và bàn giao người cùng hồ sơ vụ việc cho Công an xã để tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa tai nạn giao thông

Việc phát hiện, xử lý người điều khiển phương tiện có chất ma túy trong cơ thể có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa tai nạn giao thông. Chất ma túy ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nhận thức, phán đoán, phản xạ và kiểm soát hành vi, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, đe dọa an toàn của người điều khiển phương tiện và những người tham gia giao thông khác

Công an tỉnh Phú Thọ siết chặt kiểm soát, xử lý nghiêm tài xế sử dụng ma túy.

Hiện nay, việc kiểm tra ma túy đối với người điều khiển phương tiện được thực hiện qua xét nghiệm máu hoặc nước tiểu. Khi phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản và xử lý nghiêm theo quy định.

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tập trung xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, trọng tâm là tài xế sử dụng chất kích thích.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng ma túy. Đồng thời, khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để phối hợp xử lý.

Công tác phát hiện và ngăn chặn kịp thời các tài xế vi phạm không chỉ góp phần kiềm chế tai nạn giao thông mà còn nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, bảo đảm ANTT và an toàn cho nhân dân.