Xử lý 3 trường hợp dùng kích điện khai thác thủy sản trên sông

Theo đó, vào lúc 5h20 ngày 13-10-2026, tại Km 193+500 bờ trái sông Hồng, thuộc địa phận xã Vĩnh Thanh, tổ công tác phát hiện một thuyền cá thô sơ có dấu hiệu sử dụng kích điện để khai thác thủy sản.

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện vi phạm. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định ông N.V.N (sinh năm 1960, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) đang sử dụng bộ kích điện gồm ắc quy, bộ kích dòng điện và vợt để đánh bắt thủy sản.

Ông N. không xuất trình được giấy tờ liên quan theo yêu cầu và khai nhận hành vi vi phạm. Tổ công tác đã bàn giao người vi phạm, tang vật và hồ sơ cho Công an xã Vĩnh Thanh tiếp tục xử lý theo quy định.

Cùng ngày, tại Km 61+000 bờ trái sông Đuống, thuộc địa phận xã Đông Anh, tổ công tác tiếp tục phát hiện bà N.T.D (sinh năm 1968, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) sử dụng bộ kích điện để khai thác thủy sản. Vụ việc được bàn giao cho Công an xã Đông Anh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định.

Một vụ việc khác, sáng 13-10, tại Km 177+500 bờ phải sông Hồng, thuộc địa phận phường Lĩnh Nam, lực lượng chức năng phát hiện ông N.V.B (sinh năm 1992, trú tại xã Bát Tràng, Hà Nội) đang sử dụng bộ kích điện để đánh bắt thủy sản. Sau khi ghi nhận hành vi vi phạm, tổ công tác đã bàn giao người vi phạm, tang vật và hồ sơ cho Công an phường Lĩnh Nam tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc liên tiếp phát hiện 3 trường hợp sử dụng kích điện khai thác thủy sản trái quy định cho thấy sự chủ động, phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội và Công an cấp xã trong công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm trên các tuyến đường thủy.

Lực lượng chức năng làm việc với người vi phạm.

Theo Điều 28 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP, hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản mà không sử dụng tàu cá, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng; tang vật, công cụ vi phạm bị tịch thu theo quy định. Trường hợp hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Sử dụng kích điện để khai thác thủy sản không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây tổn hại đến nguồn lợi thủy sản, ảnh hưởng đến hệ sinh thái dưới nước và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính người sử dụng.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng xung điện, kích điện hoặc các phương thức khai thác thủy sản mang tính hủy diệt. Khi phát hiện hành vi vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để phối hợp xử lý, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn môi trường sinh thái và bảo đảm an toàn trên các tuyến đường thủy.