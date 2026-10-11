Xử lý 3 phụ nữ vận chuyển trái phép lợn giống qua xã biên giới Trà Lĩnh

Cụ thể, hồi 20 giờ ngày 6/10/2026, tại xóm Cô Mười, xã Quang Hán, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an xã Quang Hán thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn, phát hiện 3 phụ nữ vận chuyển nhiều lồng đan bằng tre, bên trong chứa lợn giống.

Bà Triệu Thị Dung và tang vật bị thu giữ.

Qua kiểm tra, Tổ công tác xác định 3 phụ nữ, gồm: Triệu Thị Dung, sinh năm 1962; Phương Thị Hà, sinh năm 1982, cùng trú tại xóm Cô Mười và Nông Thị Sơn, sinh năm 1973, trú tại xóm Cô Tó, xã Quang Hán. Cả 3 người khai nhận số lợn trên mua từ Trung Quốc rồi vận chuyển qua khu vực mốc 727 về Việt Nam với mục đích chăn nuôi. Tuy nhiên, những người này không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Tổng số tang vật vi phạm là 20 con lợn giống, trọng lượng 299 kg, trong đó, Triệu Thị Dung vận chuyển 7 con (trọng lượng 106 kg), Phương Thị Hà vận chuyển 6 con (trọng lượng 88 kg), Nông Thị Sơn vận chuyển 7 con (trọng lượng 105 kg).

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh hoàn thiện hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp trên theo quy định của pháp luật. Đồng thời, lập biên bản, ra quyết định tiêu hủy toàn bộ số tang vật vi phạm theo quy định.