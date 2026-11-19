XEM CLIP (nguồn: Đà Nẵng 24h)

Ngày 19/11, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng thông tin kết quả xử lý 3 người nước ngoài vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên đường Cửa Đại, phường Hội An Đông.

Trước đó, khoảng 22h ngày 17/11, nhóm người nước ngoài không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên đường Cửa Đại. Hành vi này bị người khác quay lại và đăng tải clip lên mạng xã hội.

Ngày 18/11, sau khi tiếp nhận thông tin từ Cục CSGT, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo Trạm CSGT Thăng Bình khẩn trương xác minh, xử lý. Đến 11h cùng ngày, lực lượng chức năng đã mời 3 người nước ngoài liên quan đến làm việc.

3 người nước ngoài tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Qua xác minh, hai người gồm L.K.J.H. và R.A.R. (cùng SN 2007) được xác định có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng và không đội mũ bảo hiểm. Mỗi người bị lập biên bản với mức phạt 9,5 triệu đồng, đồng thời bị tạm giữ phương tiện.

Người còn lại là L.M.S. (SN 1985, cùng quốc tịch Canada) vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm, bị phạt 500.000 đồng.

Tổng mức tiền phạt đối với 3 trường hợp là 19,5 triệu đồng.