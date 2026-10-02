Xử lý 220 trường hợp phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm giao thông

Theo đó, từ ngày 26/8 - 25/9/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức 406 ca tuần tra, kiểm soát với 1.274 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; kiểm soát hơn 23.000 lượt phương tiện các loại, phát hiện, xử lý 2.929 trường hợp vi phạm, ước tính số tiền phạt 4,713 tỷ đồng. Trong đó, có 220 trường hợp vi phạm liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải.

Đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, lực lượng chức năng tổng kiểm soát 1.283 phương tiện, phát hiện và xử lý 75 trường hợp vi phạm, số tiền phạt ước tính 103,5 triệu đồng; trừ điểm giấy phép lái xe 14 trường hợp và tạm giữ 2 phương tiện. Các vi phạm được phát hiện gồm: chở quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định; chở hàng trong khoang chở khách; không chạy đúng tuyến đường, lịch trình, hành trình; vi phạm nồng độ cồn, tốc độ; vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình, dừng đỗ, tránh vượt và giấy phép lái xe.

Đối với phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa, lực lượng Cảnh sát giao thông tổng kiểm soát 2.587 xe ô tô tải và 403 xe đầu kéo; phát hiện, xử lý 145 trường hợp vi phạm, trong đó có 136 lái xe tải, 4 lái xe đầu kéo và 5 chủ phương tiện có hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định. Tổng số tiền phạt ước tính 247,2 triệu đồng; trừ điểm giấy phép lái xe 17 trường hợp, tước kiểm định phương tiện 1 trường hợp và tạm giữ 1 phương tiện vi phạm. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm chở hàng quá tải, cơi nới thùng xe, vi phạm tốc độ, dừng đỗ không đúng quy định, tránh vượt không đúng quy định, chuyển hướng không có tín hiệu, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình và kiểm định phương tiện.

Bên cạnh công tác tuần tra, xử lý, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tiến hành điều tra cơ bản, lập danh sách 438 phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa có lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh lái xe; đồng thời rà soát 41 bến bãi, mỏ vật liệu, hàng hóa, 5 cửa khẩu, 3 lối mở biên giới và các tuyến đường có phương tiện kinh doanh vận tải hoạt động.