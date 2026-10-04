Xử lý 205 vụ vi phạm về hàng giả và gian lận thương mại

Lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra hàng hóa không rõ nguồn góc, xuất xứ - Ảnh: H.C

Công tác kiểm tra được tập trung vào những nhóm hàng, lĩnh vực có nguy cơ phát sinh vi phạm cao, như: Thực phẩm, sản phẩm động vật, đường cát, mỹ phẩm, thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, vàng, thuốc thú y, xăng dầu, LPG, sách giáo khoa, đồ dùng học tập và hoạt động thương mại điện tử.

Lực lượng QLTT tăng cường hậu kiểm, triển khai các đợt kiểm tra chuyên đề gắn với những thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao, như: Tết, các dịp lễ, mùa du lịch, năm học mới và Tết Trung thu.

Đối với mặt hàng xăng dầu, lực lượng chức năng thường xuyên giám sát hoạt động bán hàng, nguồn cung trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi ngừng bán hàng, găm hàng, đầu cơ trái quy định.

Lực lượng Quản lý thị trường giám sát việc tiêu hủy hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ - Ảnh: H.C

Kết quả, trong 9 tháng năm 2026, lực lượng QLTT đã kiểm tra 267 vụ, xử lý 205 vụ; tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 2,76 tỉ đồng, tiền bán hàng tịch thu trên 2,47 tỉ đồng; tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước trên 5,6 tỉ đồng. Theo đánh giá, kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm và thu nộp ngân sách trong 9 tháng đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong quý III/2026, lực lượng QLTT đã kiểm tra 102 vụ, xử lý 70 vụ; 1 vụ đang trong quá trình xử lý. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, thu khác, tiền bán hàng tịch thu, giá trị tang vật tịch thu và tang vật buộc tiêu hủy trên 2,36 tỉ đồng. Tổng số tiền đã nộp ngân sách nhà nước trên 1,75 tỉ đồng.

Tang vật vi phạm được phát hiện, xử lý chủ yếu là các sản phẩm thời trang, phụ tùng xe máy, phụ kiện và linh kiện điện thoại di động, thực phẩm, thực phẩm bổ sung, thuốc lá và một số nhóm hàng hóa khác.