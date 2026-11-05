Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh xử lý 20 trường hợp kinh doanh vận tải hành khách trái quy định.

Các trường hợp vi phạm chủ yếu lợi dụng hình thức “xe ghép”, “xe tiện chuyến” để tổ chức vận chuyển hành khách có thu tiền nhưng không đáp ứng các điều kiện kinh doanh vận tải theo quy định.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, rà soát và xử lý các phương tiện có dấu hiệu kinh doanh vận tải trái phép; đồng thời khuyến cáo người dân lựa chọn dịch vụ vận tải hợp pháp, bảo đảm an toàn trong quá trình di chuyển.

Phòng CSGT Công an tỉnh khuyến cáo, việc đăng thông tin tìm khách, nhận đặt chỗ, thỏa thuận giá cước, tổ chức đón trả khách và thu tiền thông qua mạng xã hội không làm thay đổi bản chất hoạt động kinh doanh vận tải. Việc xác định vi phạm được căn cứ vào hành vi thực tế và các quy định pháp luật có liên quan. Do đó, chủ phương tiện, lái xe cần chấp hành nghiêm các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, phương tiện, người lái và phù hiệu; không lợi dụng danh nghĩa “xe ghép”, “xe tiện chuyến” để kinh doanh trái phép.