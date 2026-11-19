Lực lượng Công an kiểm tra phương tiện vi phạm. (Ảnh:CACC)

Trước đó, tiếp tục thực hiện cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ; duy trì thực hiện công tác tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khoáng sản.

Theo đó, Công an xã Hưng Nhượng (tỉnh Vĩnh Long) đã phát hiện 2 trường hợp có hành vi “tàng trữ khoáng sản” không rõ nguồn gốc hợp pháp.

Cụ thể, tại khu vực Cống Sơn Đốc 1, thuộc ấp Hưng Nghĩa, Công an đã phát hiện một tàu sắt biển kiểm soát BTr-7595 do T.T.N (SN 1993, cư trú xã An Hiệp) quản lý đang neo đậu gần bờ có hành vi tàng trữ khoáng sản (cát sông) không có nguồn gốc hợp pháp, khối lượng cát đo được trong khoang tàu sắt qua kiểm tra là 9,3m3.

Công an kiểm tra các phương tiện tàng trữ khoáng sản không rõ nguồn gốc. (Ảnh:CACC)

Tiếp đó, cũng tại sông Sơn Đốc thuộc thủy phận ấp Hưng Lễ, Công an tiếp tục phát hiện một tàu sắt khác không có biển kiểm soát do Đ.V.B.T (SN 1988, cư trú xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long) quản lý đang neo đậu gần bờ có hành vi tàng trữ khoáng sản (cát sông) không có nguồn gốc hợp pháp, khối lượng cát đo được trong khoang tàu sắt qua kiểm tra là 35,9m3.

Hiện Công an đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm nguồn gốc hợp pháp của khoáng sản trong quá trình khai thác, vận chuyển, tàng trữ và tiêu thụ, góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.