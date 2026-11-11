Xử lý 2 thiếu niên vi phạm giao thông

Hai thiếu niên và phương tiện vi phạm.

Công an phường Hải Châu khẩn trương xác minh và đến 18 giờ cùng ngày đã xác định được 2 thiếu niên liên quan là Trần T.A (2011, hiện trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng) và Trần A.H (2010, trú phường Hải Châu). Khi được mời đến cơ quan Công an để làm việc, 2 thiếu niên trên đã thừa nhận hành vi vi phạm. Công an phường Hải Châu đã lập biên bản, xử lý các trường hợp liên quan theo quy định pháp luật. Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh không giao xe mô-tô, xe gắn máy cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa đáp ứng điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định nhằm tránh nguy cơ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với các em và những người tham gia giao thông khác.