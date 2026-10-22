Xử lý 2 nam thanh niên buông 2 tay 'múa quạt' trên quốc lộ

Ngày 22.10, theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị này đã xác minh, xử lý 2 nam thanh niên có hành vi vi phạm giao thông xuất hiện trong video lan truyền trên mạng xã hội.

Danh tính 2 người được xác định là Ch.V.Q (17 tuổi) và Ch.T.V (16 tuổi), cùng trú tại xã Bạch Đích.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh người điều khiển xe buông cả 2 tay khỏi tay lái, thực hiện động tác "múa quạt", lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 4C, đoạn qua xã Cán Tỷ.

Hai thanh niên tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Qua xác minh, Ch.V.Q là người điều khiển xe mô tô biển số 23AY-022.XX khi chưa đủ tuổi và không đội mũ bảo hiểm. Với các vi phạm này, Q. bị xử phạt 750.000 đồng.

Còn Ch.T.V là người điều khiển xe gắn máy biển số 22AA-728.XX. Với hành vi buông cả 2 tay khỏi tay lái khi phương tiện đang di chuyển, V. bị áp dụng hình thức tịch thu phương tiện.

Hiện lực lượng chức năng đang xem xét xử lý phụ huynh của Q. về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.