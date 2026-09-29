Xử lý 2 học sinh lạng lách trên Quốc lộ 45

Theo thông tin trước đó, qua thông tin phản ánh của người dân, vào khoảng 19 giờ 25 phút ngày 27/9/2026, trên tuyến Quốc lộ 45 (đoạn qua thôn Tân Ngữ, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa), xuất hiện 2 nam thiếu niên điều khiển xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, liên tục lạng lách, đánh võng, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các em học sinh chấp hành nghiêm Luật Giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, ngày 28/9, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Công an xã Yên Định khẩn trương truy xét, làm rõ. Lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện không gắn biển kiểm soát là em T.M.T (SN 15/4/2012, trú tại xã Yên Định).

Qua làm việc, cơ quan Công an xác định T.M.T vi phạm các lỗi: Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe máy điện; không đội mũ bảo hiểm; chở người không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe không gắn biển kiểm soát và lạng lách, đánh võng trên đường. Người ngồi sau là em T.H.S (SN 8/9/2012, trú tại xã Yên Định) vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm.

Hiện lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Vụ việc là hồi chuông cảnh báo đến các em học sinh và phụ huynh. Việc buông lỏng quản lý, giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các em học sinh chấp hành nghiêm Luật Giao thông; đề nghị gia đình, nhà trường tăng cường quản lý, tuyệt đối không giao xe cho con em khi chưa đủ điều kiện. Người dân khi phát hiện vi phạm có thể phản ánh qua số điện thoại/Zalo Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa: 070.799.3636 để xử lý kịp thời.