Xử lý 2 chủ tài khoản Facebook lan truyền video đồi trụy

Ngày 5/11, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa xác minh, làm rõ 2 trường hợp chủ tài khoản Facebook có hành vi đăng tải, chia sẻ video, hình ảnh có nội dung liên quan vụ việc nhạy cảm trong xe ôtô VF3.

Trước đó, vào ngày 3/11, trên không gian mạng lan truyền video, hình ảnh nhạy cảm của một đôi nam nữ trong xe ôtô VF3. Đáng chú ý, nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ công khai hình ảnh những người liên quan trong video.

Ông N.Đ.L, chủ tài khoản Facebook “Ni SeVen” tại cơ quan Công an.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế phát hiện tài khoản Facebook “Minh Khang Nguyễn” và Facebook “Ni SeVen” đăng tải bài viết kèm hình ảnh hai người ngồi trong xe ôtô, trong đó có một người đàn ông không mặc quần, có mặc áo và một người phụ nữ”.

Xác định đây là bài viết có nội dung tiêu cực, dâm ô, đồi trụy, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đã khẩn trương xác minh.

Bà N.T.T.M.X tại cơ quan Công an.

Sau khi xác minh được thông tin chủ tài khoản Facebook “Minh Khang Nguyễn” là bà N.T.T.M.X (trú tại phường Thuận An, TP Huế) và Facebook “Ni SeVen” là ông N.Đ.L (trú tại phường Thuận Hóa, TP Huế), Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đã phối hợp Công an phường Thuận Hóa và Công an phường Thuận An mời 2 người này đến cơ quan Công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, bà N.T.T.M.X và ông N.Đ.L thừa nhận hành vi đăng tải nội dung bài viết trên là vi phạm pháp luật.

Theo Phòng An ninh mạng Công an TP Huế, hành vi của bà N.T.T.M.X và ông N.Đ.L có dấu hiệu vi phạm tại Điều 95, Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 1/7/2026) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin về hành vi “đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy”.

Hiện Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý những trường hợp này theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an cảnh báo người dân không chia sẻ, đăng tải video, hình ảnh nhạy cảm của người khác trên không gian mạng. Cần nâng cao trách nhiệm của bản thân trong việc sử dụng mạng xã hội. Mọi hành vi đăng tải thông tin xâm phạm quyền riêng tư của người khác khi chưa được đồng ý sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.