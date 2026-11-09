Xử lý 19 tài khoản đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng xã hội

Trước diễn biến phức tạp của tình hình thông tin xấu độc trên không gian mạng, Công an phường Hoàng Mai đã chủ động tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện các tài khoản, hội nhóm có dấu hiệu vi phạm; đồng thời xác minh chủ tài khoản, làm rõ tính chất, mức độ hành vi để có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật.

Với tinh thần chủ động, kiên quyết, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã phát hiện, xác minh, đấu tranh với 19 tài khoản mạng xã hội có hoạt động tham gia các hội, nhóm, đăng tải, bình luận, chia sẻ nội dung sai lệch, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quá trình xử lý được triển khai trên cơ sở xác minh cụ thể chủ tài khoản, làm rõ nội dung, tính chất và mức độ vi phạm để có biện pháp phù hợp theo quy định.

Công an phường Hoàng Mai làm việc với bà P

Đáng chú ý, bên cạnh việc đấu tranh, ngăn chặn, Công an phường Hoàng Mai chú trọng kết hợp tuyên truyền, giáo dục, giải thích các quy định của pháp luật, giúp người sử dụng mạng xã hội nhận thức rõ trách nhiệm cá nhân đối với mỗi thông tin đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận trên môi trường mạng.

Điển hình, ngày 29-10-2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hoàng Mai phát hiện một tài khoản Facebook thường xuyên truy cập các trang đăng tải nội dung có dấu hiệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, đồng thời tham gia bình luận những nội dung không phù hợp.

Qua xác minh, lực lượng Công an làm rõ chủ tài khoản là bà N.T.M.P., trú trên địa bàn phường. Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, bà P. cho biết việc tham gia bình luận xuất phát từ cảm xúc nhất thời, trong khi nhận thức về tính chất, mức độ và tác động của những thông tin tiếp cận trên mạng xã hội còn hạn chế.

Sau khi được cán bộ Công an phân tích, tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, bà P. đã nhận thức được trách nhiệm của bản thân khi tham gia môi trường mạng, đồng thời cam kết không tái diễn hành vi vi phạm.

Thực tế cho thấy, không ít người sử dụng mạng xã hội có tâm lý chủ quan, cho rằng việc nhấn nút chia sẻ, bình luận hay tham gia một hội, nhóm trên không gian mạng chỉ là hành động cá nhân, xuất phát từ quan điểm hoặc cảm xúc nhất thời. Tuy nhiên, khi những thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, xuyên tạc được tiếp tục lan truyền, hậu quả có thể vượt xa phạm vi một tài khoản cá nhân, tác động tiêu cực đến nhận thức cộng đồng, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Thông qua các biện pháp đấu tranh kết hợp tuyên truyền, giáo dục, những trường hợp được phát hiện đã nâng cao nhận thức, tự giác rời khỏi các hội, nhóm có nội dung xấu độc, đồng thời cam kết không tiếp tục đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin vi phạm pháp luật.

lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước các luồng thông tin trên mạng xã hội; kiểm tra, đối chiếu nguồn tin trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận; không tiếp tay phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động.

Mỗi người sử dụng mạng xã hội cần ý thức rằng, không gian mạng không phải là môi trường nằm ngoài sự điều chỉnh của pháp luật. Một lượt chia sẻ thiếu kiểm chứng hay một bình luận tùy tiện cũng có thể tiếp tay cho thông tin xấu độc lan rộng. Sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật chính là góp phần bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh, giữ vững an ninh, trật tự ngay từ mỗi tài khoản cá nhân.