Xử lý 171.914 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TTATGT; tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe tải - Ảnh: B.T

Đặc biệt, UBND tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong phát hiện và xử lý vi phạm. Qua đó, đã kịp thời phát hiện và lập biên bản, xử lý 171.914 trường hợp vi phạm TTATGT; phạt tiền 273,534 tỉ đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hơn 51 nghìn trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe hơn 11 nghìn trường hợp; tạm giữ 5.216 ô tô và 58.440 mô tô.

Việc kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm TTATGT đã góp phần tăng cường tính răn đe, phòng ngừa vi phạm và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông luôn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong phát hiện và xử lý vi phạm về giao thông - Ảnh: B.T

Để tiếp tục triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục duy trì các giải pháp đồng bộ trong thực hiện hiện công tác bảo đảm TTATGT. Đặc biệt, tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, trong đó chú trọng tập trung vào các nhóm hành vi có nguy cơ cao gây TNGT. Đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.