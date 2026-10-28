Xử lý 12 trường hợp bình luận thông tin sai lệch trên mạng

Ngày 29/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an xã Đạ Huoai 2 đã phát hiện, xác minh và làm việc với 12 trường hợp có hoạt động bình luận, tương tác với các bài viết trên mạng xã hội chứa thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công an xã Đạ Huoai 2 làm việc với trường hợp tương tác với các bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Đạ Huoai 2 đã xác minh các trường hợp liên quan, làm rõ nội dung, tính chất và mục đích của hành vi.

Đồng thời, lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích về việc lợi dụng mạng xã hội để phát tán thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Công an xã yêu cầu các trường hợp chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tham gia không gian mạng, không tiếp tục bình luận, chia sẻ thông tin sai sự thật và cam kết không tái diễn hành vi tương tự.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, thận trọng khi bình luận, chia sẻ hoặc tương tác với các bài viết, video có nội dung kích động, xuyên tạc, xúc phạm tổ chức, cá nhân hoặc gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Người dân cần nâng cao ý thức sử dụng mạng xã hội văn minh, có trách nhiệm; ưu tiên lan tỏa thông tin chính thống, nội dung tích cực và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.