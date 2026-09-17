Xử lý 1.780 trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm giao thông trong 2 tuần đầu năm học

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn cho học sinh khi đến trường, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng Công an cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông từ ngày 4.9.

Nhiều trường hợp học sinh bị CSGT xử lý. Ảnh: Công an Hà Nội

Trong đợt ra quân này, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra những hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn như học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; vượt đèn đỏ; đi ngược chiều; dừng đỗ phương tiện không đúng quy định; tự ý thay đổi kết cấu, “độ”, “chế”, “kích tốc” hay “mở tốc” xe điện.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện và xử lý 1.780 trường hợp vi phạm. Trong đó, lỗi phổ biến nhất là không đội mũ bảo hiểm với 1.244 trường hợp, bao gồm 228 phụ huynh.

Bên cạnh đó, có 167 học sinh điều khiển xe khi chưa đủ điều kiện, 47 trường hợp phụ huynh hoặc chủ xe giao xe cho người chưa đủ tuổi, cùng 23 trường hợp vi phạm các lỗi vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định.

Thực tế tại các cổng trường cho thấy tình trạng học sinh “đầu trần” đi xe máy, xe điện hay việc phụ huynh giao xe vượt quá dung tích cho con vẫn còn diễn ra phổ biến.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục siết chặt kiểm tra và xử lý nghiêm trách nhiệm của phụ huynh, người quản lý phương tiện trong việc giao xe hoặc để người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, qua đó nâng cao trách nhiệm của gia đình trong quản lý và giáo dục con em.

Công an thành phố Hà Nội cảnh báo, việc giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển có thể bị xử lý hình sự nếu gây tai nạn nghiêm trọng.

Vì sự an toàn của con em, các bậc phụ huynh cần luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho con khi đi xe máy, xe máy điện, đồng thời tuyệt đối không giao xe mô tô, xe máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi.