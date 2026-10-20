Xu hướng xanh hóa các tòa nhà, khu đô thị

Công trình nhà ở cho người thu nhập thấp tại xã Phước An đang xây dựng.

Đây là hướng đi nhằm nâng cao chất lượng sống của cư dân, gia tăng giá trị dự án và góp phần phát triển đô thị Đồng Nai bền vững.

Xanh từ quy hoạch đến từng căn hộ

Đồng Nai là địa phương có tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số cơ học cao. Bên cạnh nhu cầu về nhà ở, người dân ngày càng quan tâm đến môi trường sống, hệ thống tiện ích và khả năng tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

Nắm bắt xu hướng này, các doanh nghiệp (DN) bất động sản đang chú trọng đưa yếu tố xanh vào quá trình đầu tư, phát triển dự án. Không gian cây xanh, công viên, hồ bơi, khu vui chơi được bố trí cùng các giải pháp thiết kế công trình, sử dụng năng lượng, quản lý nguồn nước, xử lý chất thải và vận hành tiện ích. Mục tiêu là tạo lập môi trường sống chất lượng, đồng bộ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cư dân.

Theo bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Kim Oanh Group, với quan điểm “đi đến đâu, tạo giá trị cho khách hàng đến đó”, các dự án của DN, từ khu đô thị thương mại cao cấp đến nhà ở cho người thu nhập thấp đều chú trọng đầu tư hạ tầng xanh như: công viên, khu vui chơi ngoài trời, sân thể thao và cảnh quan.

Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 21-7-2026, của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Ðồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 đưa ra quan điểm: Ðổi mới tư duy phát triển và quy hoạch với tầm nhìn chiến lược dài hạn theo không gian phát triển mở, hạ tầng giao thông đa chiều, cấu trúc đô thị đa tầng, đa trung tâm hiện đại, lấy hệ thống sông và hệ sinh thái tự nhiên làm trục cảnh quan chủ đạo; phát triển đô thị thông minh, xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đối với nhà ở thương mại, DN hướng đến hình thành những khu đô thị hiện đại, có hạ tầng đồng bộ, gồm: trạm xử lý nước thải, trung tâm thương mại, công viên, hệ thống điện chiếu sáng và đường điện trung thế. Việc bố trí các hạng mục trong tổng thể dự án vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt vừa tạo nền tảng cho công tác quản lý, vận hành.

Xu hướng xanh hóa cũng được chú trọng ở phân khúc nhà ở xã hội. Hiện Kim Oanh Group đang phát triển cùng lúc 4 dự án tại thành phố Đồng Nai với tổng cộng khoảng 5 ngàn căn hộ. Các dự án được phát triển theo mô hình nhà ở xã hội chuẩn Singapore và hướng đến đáp ứng hệ thống chứng nhận công trình xanh quốc tế EDGE, góp phần tiết kiệm điện, nước và giảm phát thải trong quá trình sử dụng.

Về tổ chức không gian và quản lý công trình, ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons cho biết: DN đang triển khai dự án chung cư thương mại hơn 2,8 ngàn căn hộ tại thành phố. Công trình được định hướng phát triển thành tổ hợp nhà ở hiện đại, tích hợp khu thương mại - dịch vụ, nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, bãi đậu xe, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Trong đó, quỹ cây xanh mặt đất khoảng 7,7 ngàn m² góp phần bổ sung không gian xanh cho khu vực đô thị đang phát triển nhanh.

Ở dự án này, Tập đoàn Bcons tham gia từ khâu thiết kế, thi công đến quản lý, vận hành nhằm kiểm soát chất lượng xuyên suốt vòng đời công trình. Đây là yếu tố quan trọng đối với khu nhà ở quy mô lớn, bởi chất lượng môi trường sống phụ thuộc vào cả thiết kế ban đầu lẫn khả năng duy trì tiện ích, hạ tầng và cảnh quan sau khi đưa vào sử dụng.

Với các đại đô thị ven sông như: Aqua City, Đảo Kim Quy, Swan Bay…, lợi thế cảnh quan tự nhiên cũng được các chủ đầu tư chú trọng khai thác. Có dự án, DN dành 70% diện tích đất cho tiện ích và không gian xanh nhằm tạo không gian mở phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi và sinh hoạt ngoài trời của cư dân.

Nền tảng cho đô thị net zero

Từ đầu năm 2024, Đồng Nai ban hành Đề án Giảm thiểu khí carbon thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 (net zero) vào năm 2050. Đô thị là một trong 7 lĩnh vực, ngành nghề được ưu tiên giảm phát thải. Mới đây, Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 cũng xác định định hướng phát triển đô thị thông minh, xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Không gian xanh tại Khu đô thị sinh thái Aqua City ở phường Long Hưng.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, định hướng này, Đồng Nai đang phát triển các mô hình đô thị sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với lợi thế tự nhiên và hạ tầng giao thông chiến lược. Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà cho biết: Thành phố sẽ tập trung khai thác không gian ven sông, hồ để phát triển đô thị sinh thái, tạo môi trường sống xanh, giảm phát thải và nâng cao chất lượng sống của người dân. Các dự án đô thị mới sẽ được thiết kế theo tiêu chí tiết kiệm năng lượng, tăng diện tích cây xanh, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và tích hợp hạ tầng thông minh.

Để xanh hóa mang lại hiệu quả thực chất, các tiêu chí cần được thực hiện xuyên suốt từ quy hoạch, thiết kế đến quản lý, vận hành. Trong đó, cây xanh, cảnh quan cần được chăm sóc, duy trì thường xuyên; hệ thống xử lý nước thải, thu gom chất thải phải đáp ứng các yêu cầu về xây dựng và môi trường suốt vòng đời công trình. Các giải pháp tiết kiệm năng lượng, nước cũng cần phát huy hiệu quả trong quá trình vận hành, góp phần cải thiện môi trường sống và giảm chi phí sinh hoạt lâu dài cho cư dân.

Thực tế cho thấy, xanh hóa đang mở ra hướng tiếp cận mới trong phát triển chung cư và khu đô thị. Khi được tích hợp đồng bộ, phù hợp với nhu cầu cư dân và duy trì hiệu quả sau khi bàn giao, các yếu tố xanh vừa nâng cao giá trị dự án lại vừa góp phần cải thiện chất lượng phát triển đô thị.

Đồng Nai đang có tốc độ đô thị hóa ngày càng cao, yêu cầu đặt ra là phát triển nhà ở phải gắn với tổ chức không gian xanh, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và sử dụng tài nguyên hiệu quả. Làm được điều này, giá trị của chung cư, khu đô thị không còn nằm ở số lượng căn hộ hay quy mô tiện ích, mà cao hơn là khả năng tạo dựng môi trường sống thuận tiện, chất lượng và bền vững cho cộng đồng cư dân.