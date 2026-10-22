Xu hướng trang điểm Thu 2026: Son môi màu nâu cacao mang hơi thở thập niên 90

Điểm cuốn hút của son nâu cacao nằm ở khả năng biến hóa linh hoạt. Son tint mang đến sắc nâu chocolate nhẹ nhàng. Son satin tạo vẻ ngoài chỉn chu, thanh lịch chốn công sở. Nếu muốn đôi môi căng bóng và có chiều sâu hơn, một lớp son bóng cũng đủ tạo nên khác biệt.

1. Son thỏi nâu chocolate, môi mềm mịn, thanh lịch

Son thỏi có chất son mềm mịn như nhung, lên môi mỏng nhẹ với lớp lì tự nhiên, dễ dàng chồng thêm nhiều lớp để tăng độ đậm. Đây là loại son dễ sử dụng nhất và thường mang lại cảm giác dễ chịu.

Đặc biệt đừng chọn son thỏi mang sắc nâu quá đậm, lên môi rất dễ trông như xỉn màu, thiếu sức sống. Nên ưu tiên các tông nâu vừa phải, sẽ dễ dàng phối cùng kẻ viền môi hoặc son bóng.

2. Son dưỡng có màu cho đôi môi căng mọng, lấp lánh nhẹ

Nếu yêu thích đôi môi mềm mượt như được phủ bơ, đây là lựa chọn đáng thử. Công thức son dưỡng thường chứa bơ hạt mỡ và dầu jojoba giúp dưỡng môi mềm mại, đồng thời tạo độ bóng nhẹ với chút ánh nhũ tinh tế.

3. Son HydroBalm công thức mới, nhẹ môi, dễ dùng

Nằm giữa son thỏi và son dưỡng, hydrobalm mang đến lớp màu mỏng nhẹ, vừa tạo cảm giác thoải mái vừa có thể chồng thêm nhiều lớp để điều chỉnh độ đậm nhạt. Đây là thỏi son hoàn hảo để mang theo trong túi xách. Son chỉ để lại một lớp màu nhẹ, dễ dùng đến mức không cần soi gương khi thoa. Sắc nâu cacao tông lạnh, lên màu trong trẻo là cực kỳ lý tưởng cho mùa Thu.

4. Son bóng nâu cacao căng mọng và giàu độ ẩm

Với son bóng, nên chọn loại có tông màu nâu đậm đà, như nâu cacao, nâu pha berry, để khi thoa lên nền môi trần nó vẫn lên màu rõ ràng. Son bóng đem lại vẻ mềm mượt và căng mọng cho môi, nhưng nhớ thường xuyên dặm lại.

5. Son lì chuẩn nét, đằm thắm

Nên chọn son lì có kết cấu dạng kem thay vì dạng thỏi, son kem lì có độ lên màu cao và khả năng che phủ tốt, lấp đầy rãnh môi và hạn chế khô môi tối đa. Son kem lì cũng rất dễ tán đều, tạo độ đậm nhạt tuỳ ý. Những tông màu nâu ấm áp như màu cafe sữa hay nâu đỏ sẽ mang lại vẻ thanh lịch và sang trọng cho lớp makeup look mùa Thu của bạn.