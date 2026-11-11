Xu hướng thực phẩm mới nổi tập trung vào cải thiện làn da

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Hiện nay, protein có mặt trong mọi thứ, từ khoai tây chiên, nước ngọt đến nước uống đóng chai. Sữa chua được bổ sung thêm nhiều chất xơ, còn cà phê được pha thêm các loại nấm dược liệu giúp hỗ trợ não bộ và miễn dịch. Dĩ nhiên, đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng.

Mới đây, Hội đồng Xu hướng của Whole Foods Market đã nhận thấy một biến thể mới của thực phẩm chức năng sẽ xuất hiện trong năm 2027: sự phổ biến của các loại thực phẩm được cho là có lợi cho làn da và sắc đẹp. Hội đồng đặt tên cho xu hướng này là “Beautrition” (ghép từ “beauty” và “nutrition”, nghĩa là sắc đẹp và dinh dưỡng).

Theo bà Abbey Appel, chuyên viên quản lý danh mục sản phẩm tại Whole Foods Market, ý tưởng làm đẹp từ bên trong không mới. “Nhưng cách mọi người đón nhận nó đang thay đổi”, bà nói.

Năm 2027, các loại thực phẩm được cho là có lợi cho làn da và sắc đẹp sẽ lên ngôi. Ảnh: Adobe Stock

Beautrition chỉ là một trong tám dự báo trong báo cáo xu hướng thường niên của Whole Foods Market. Hội đồng Xu hướng cũng dự báo sự lên ngôi của các hương vị đắng, sự phổ biến của các món ăn tiện lợi kiểu Nhật như tonkatsu và bánh mì sữa, cùng việc các loại đậu giữ vị trí trung tâm trong đĩa ăn.

XU HƯỚNG BEAUTRITION LÀ GÌ?

Beautrition là sự kết hợp giữa sắc đẹp và dinh dưỡng. Bà Appel cho biết, các thực phẩm chứa chất béo lành mạnh, chất chống oxy hóa và omega-3, những dưỡng chất có lợi cho làn da, vốn đã có trên kệ hàng tạp hóa từ rất lâu. “Điều thú vị hiện nay là chúng xuất hiện dưới những hình thức bất ngờ, từ kẹo dẻo rong biển vị piña colada, dầu ô liu đóng gói từng liều nhỏ đến nước collagen có ga”, bà nói.

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Điều này có nghĩa là chăm sóc làn da có thể bao gồm cả ăn và uống, chứ không chỉ là thoa nhiều lớp serum và kem dưỡng. “Tôi nghĩ đó là lý do xu hướng này có sức bật lớn đến vậy”, bà Appel chia sẻ. “Đây là một chuyển biến thú vị vì nó khuyến khích mọi người nhìn nhận sắc đẹp và sức khỏe một cách toàn diện hơn, bắt đầu từ những món ăn họ vốn yêu thích”.

NHỮNG THỰC PHẨM ĐANG PHÙ HỢP XU HƯỚNG BEAUTRITION

Hàu và cá mòi là hai ví dụ về thực phẩm thuộc xu hướng Beautrition được nêu trong báo cáo của Whole Foods Market. “Cá mòi là nguồn cung cấp omega-3 và vitamin D tuyệt vời, còn hàu cung cấp kẽm và đồng, những khoáng chất đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe làn da và quá trình sản sinh collagen”, bà Appel cho biết.

Đặc biệt, cá mòi đang được bàn tán sôi nổi và làn sóng này dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. “Những thương hiệu như Fishwife đã khiến cá đóng hộp trở nên thú vị và thậm chí có phần sang trọng”, bà lưu ý.

Rau củ cũng nằm trong danh sách, theo bà Appel. “Dưa chuột có hàm lượng nước cao giúp cấp ẩm cho da, cà rốt chứa nhiều beta-carotene, còn bắp cải cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa khác.” Rau củ cũng là một trong những cách dễ tiếp cận hơn cả để đưa Beautrition vào cuộc sống. “Đôi khi chỉ đơn giản là thêm vài loại rau củ nhiều màu sắc vào đĩa ăn”, bà Appel nói.

Nhiều sản phẩm thực phẩm mang đặc trưng Beautrition cũng đang xuất hiện trên kệ siêu thị. Collagen, loại protein giúp da săn chắc và đàn hồi, hiện không chỉ có ở dạng bột mà còn xuất hiện trong nhiều sản phẩm khác, gồm trà collagen, nước collagen có ga và bột yến mạch ăn liền siêu thực phẩm bổ sung collagen.

Collagen giờ đây xuất hiện trong nhiều sản phẩm khác. Ảnh: Naturewise

Bà Appel cũng cho biết rong biển đang rất được chú ý. “Là nguyên liệu có nguồn gốc từ biển, nó giàu vitamin và khoáng chất mà cơ thể chúng ta vốn thường thiếu hụt. Kẹo dẻo siêu thực phẩm rong biển và tảo xoắn xanh của Kuli Kuli, hay gel rong biển vị xoài và dứa của True Sea Moss là những ví dụ điển hình về việc các nguyên liệu từ biển đang xuất hiện dưới những hình thức mới”.

Theo bà Appel, thế hệ Gen Z và millennials đang là những người dẫn đầu hưởng ứng, nhưng bà tin rằng sức hút của xu hướng Beautrition rộng hơn thế. “Mọi lứa tuổi đều ngày càng quan tâm đến mối liên hệ giữa những gì họ ăn và cảm giác của cơ thể. Và điều thú vị ở xu hướng Beautrition là bạn không cần thay đổi hoàn toàn chế độ ăn hay chi một khoản lớn cho thực phẩm bổ sung để tham gia”.