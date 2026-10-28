Xu hướng thiết kế toàn cầu trong bối cảnh địa phương: Góc nhìn từ Dewan

Gắn bó với thị trường Việt Nam trong khoảng thời gian dài, Dewan đã kết nối nguồn lực quốc tế với đội ngũ am hiểu sâu sắc đặc thù địa phương, cũng như các quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng tại Việt Nam.

Để làm rõ cách một thương hiệu kiến trúc quốc tế bắt nhịp với sự trưởng thành của thị trường bất động sản nội địa, ông Freek Jansen - Giám đốc Chi nhánh Việt Nam của doanh nghiệp, đã có những chia sẻ cụ thể về chiến lược thích ứng và định vị thực tế này.

Ông Freek Jansen - Giám đốc chi nhánh Việt Nam tại Dewan Architects.

-Dewan đã hoạt động tại nhiều thị trường trong hơn 40 năm. Từ kinh nghiệm quốc tế, ông nhìn nhận thế nào về những thay đổi trong yêu cầu đối với các dự án bất động sản tại Việt Nam?

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn ngày càng trưởng thành của thị trường bất động sản. Nhà đầu tư và người sử dụng không chỉ quan tâm đến việc một công trình có hình thức như thế nào, mà còn kỳ vọng chất lượng, bản sắc, trải nghiệm và giá trị lâu dài.

Đặc biệt trong lĩnh vực khách sạn và nhà ở, khi khách hàng có nhiều lựa chọn hơn, khả năng tạo sự khác biệt trở nên quan trọng. Các yếu tố như hiệu quả vận hành, tính bền vững, sức khỏe, công nghệ và giá trị tài sản dài hạn cũng ngày càng được quan tâm.

Điều đó khiến vai trò của đơn vị tư vấn thiết kế thay đổi. Kiến trúc không nên được xem như một lớp hoàn thiện đặt lên dự án ở giai đoạn cuối, mà cần tham gia vào quá trình hình thành chiến lược dự án ngay từ đầu, cùng với bài toán thương mại, vận hành và trải nghiệm người dùng.

- Trong bối cảnh đó, đâu là những yếu tố khiến kinh nghiệm quốc tế cần được điều chỉnh khi áp dụng tại Việt Nam?

Mỗi thị trường có những điều kiện riêng. Một thiết kế có thể thành công ở một quốc gia nhưng chưa chắc phù hợp khi đưa nguyên trạng sang Việt Nam.

Khí hậu và môi trường ảnh hưởng đến sự thoải mái, tiêu thụ năng lượng, vật liệu và bảo trì. Phương pháp xây dựng, chuỗi cung ứng và năng lực triển khai tại địa phương cũng quyết định tính khả thi của thiết kế. Bên cạnh đó là văn hóa, hành vi người dùng, quy định, mô hình đầu tư và chiến lược vận hành.

Vì vậy, một đơn vị thiết kế quốc tế cần biết khi nào nên áp dụng kinh nghiệm đã được kiểm chứng và khi nào cần điều chỉnh. Theo chúng tôi, am hiểu địa phương không có nghĩa là từ bỏ các tiêu chuẩn quốc tế, mà là biết cách chuyển hóa những tiêu chuẩn đó để tạo ra hiệu quả trong một bối cảnh cụ thể.

- Dewan có thể minh họa cách tiếp cận này qua những dự án đang triển khai hoặc đã thực hiện tại Việt Nam?

Thiết kế của chúng tôi cho dự án TUI BLUE Han River tại Đà Nẵng là một ví dụ rõ nét. Dự án mang thương hiệu khách sạn quốc tế, nhưng giải pháp thiết kế không thể chỉ dựa trên một mô hình tiêu chuẩn từ thị trường khác. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng đặc trưng khí hậu miền Trung để đưa ra giải pháp che chắn và sử dụng vật liệu bền vững trước thời tiết khắc nghiệt. Đồng thời, bối cảnh đô thị ven sông Hàn đòi hỏi một thiết kế mở, tối ưu hóa tầm nhìn nhưng vẫn giữ được sự hài hòa với không gian công cộng xung quanh. Vị trí ven sông, khí hậu, cảnh quan, môi trường đô thị và kỳ vọng của khách hàng tại Đà Nẵng đều được đưa vào quá trình phát triển thiết kế. Dự án cũng cho thấy cách chúng tôi kết hợp yêu cầu của một thương hiệu quốc tế với đặc điểm của địa điểm. TUI BLUE Han River đã chính thức mở cửa trong năm 2026 và được ghi nhận tại một số giải thưởng thiết kế trong khu vực.

TUI BLUE Han River (Đà Nẵng) – Điểm hẹn mới bên dòng sông Hàn.

Bên cạnh TUI BLUE Han River, danh mục của Dewan tại Việt Nam còn ghi dấu ấn với nhiều loại hình công trình khác nhau. Có thể kể đến SolForest tại Ecopark – nơi chúng tôi giải bài toán kiến trúc xanh thẳng đứng (vertical forest) thích ứng với khí hậu miền Bắc, hay các tổ hợp đô thị và tháp cao tầng như EcoRivers Hải Dương, Hai Phong Tower và khu nghỉ dưỡng Maia Hồ Tràm. Các dự án này có quy mô, loại hình và bối cảnh khác nhau, cho phép đội ngũ phát triển tối ưu hóa kinh nghiệm từ nhà ở, nghỉ dưỡng đến các đại đô thị đa chức năng.

- Bên cạnh chất lượng kiến trúc, nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến hiệu quả thương mại và vận hành. Theo ông, tư vấn thiết kế có thể đóng góp như thế nào vào giá trị của một dự án?

Giá trị của thiết kế bắt đầu từ trước khi công trình hoàn thiện về mặt hình thức. Việc tổ chức không gian hợp lý có thể cải thiện mối quan hệ giữa khu vực tạo doanh thu và các không gian hỗ trợ; thiết kế vận hành tốt giúp giảm những luồng di chuyển không cần thiết và nâng cao hiệu quả làm việc.

Trải nghiệm người dùng cũng tác động đến cách một tài sản được cảm nhận và khả năng khách hàng lựa chọn, sử dụng hoặc quay trở lại. Trong một thị trường cạnh tranh, bản sắc thiết kế còn giúp dự án tạo sự khác biệt.

Tuy nhiên, những yếu tố này cần được xem xét đồng thời. Một công trình có hình thức đẹp nhưng vận hành không hiệu quả không thể được xem là một dự án thành công. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra sự cân bằng giữa thiết kế, vận hành, trải nghiệm và giá trị thương mại.

- Dựa trên kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam, các nhà đầu tư nên cân nhắc những tiêu chí nào khi lựa chọn giữa một công ty thiết kế trong nước và một công ty thiết kế quốc tế? Định hướng phát triển của Dewan tại thị trường Việt Nam trong những năm tới là gì?

Chúng tôi không nhìn nhận sự lựa chọn giữa một công ty thiết kế trong nước và quốc tế theo hướng bên nào tốt hơn. Điều quan trọng là năng lực của đơn vị tư vấn có phù hợp với mục tiêu cụ thể của dự án hay không. Bên cạnh đó, kinh nghiệm và thành tích triển khai đã được kiểm chứng, như những gì Dewan đã đạt được, cũng góp phần tạo nên thành công của một dự án.

Một công ty quốc tế cần mang đến kinh nghiệm đa thị trường, chuyên môn sâu, các tiêu chuẩn quốc tế và khả năng tiếp cận nhiều cách giải quyết vấn đề. Nhưng những giá trị đó chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành một dự án phù hợp với địa phương.

Dewan muốn xây dựng vị thế của một đối tác thiết kế quốc tế có sự hiện diện và hiểu biết sâu tại Đông Nam Á, thay vì chỉ được nhìn nhận là một công ty nước ngoài hoạt động tại khu vực. Chúng tôi muốn kết hợp nguồn lực toàn cầu với đội ngũ địa phương, duy trì sự gần gũi với khách hàng và tập trung vào những thiết kế có khả năng vận hành hiệu quả, tạo giá trị thương mại và mang lại trải nghiệm lâu dài, như những gì Dewan đã thực hiện tại nhiều thị trường khác nhau trong suốt hơn 40 năm hoạt động.

Từ kinh nghiệm tại nhiều thị trường đến quá trình phát triển tại Việt Nam, câu chuyện của Dewan cho thấy năng lực quốc tế chỉ tạo ra giá trị khi được đặt trong đúng bối cảnh địa phương. Với việc kết hợp chuyên môn thiết kế, năng lực kỹ thuật, kinh nghiệm đa thị trường và sự am hiểu về văn hóa, quy định cũng như thực tế triển khai, Dewan đang hướng đến vai trò đối tác đồng hành cùng các nhà đầu tư và nhà phát triển trong việc tạo ra những dự án vừa có chất lượng thiết kế, vừa phù hợp với thị trường và có giá trị dài hạn.