Xu hướng thanh toán kỹ thuật số tiếp tục tăng tốc cùng thế hệ Gen Z

Ảnh minh hoạ. Nguồn: AI

Thế hệ Gen Z đang cho thấy sự đón nhận mạnh mẽ đối với các công nghệ thanh toán mới. Báo cáo năm 2025 cho biết khoảng 91% người thuộc thế hệ Gen Z tại Mỹ sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh như Apple Pay, Google Pay, Venmo hoặc PayPal.

Gen Z chiếm 27% lực lượng lao động toàn cầu, và thói quen sử dụng công nghệ số của thế hệ này đang tác động đến cách thức vận hành của các doanh nghiệp.

Xu hướng này cũng cho thấy sự chuyển dịch mang tính lâu dài sang các phương thức thanh toán kỹ thuật số. Quá trình này sẽ chỉ diễn ra nhanh hơn khi thế hệ Gen Z đảm nhận ngày càng nhiều vị trí ra quyết định trong doanh nghiệp.

Mặc dù thế hệ Gen Z và những người tiêu dùng khác có thể cho rằng họ không còn cần đến các ngân hàng truyền thống, nhưng trên thực tế, các ngân hàng đang tận dụng mạnh mẽ cuộc cách mạng thanh toán kỹ thuật số.

Nhiều ngân hàng đang hợp tác với các tập đoàn fintech (công nghệ tài chính) hàng đầu để duy trì vị thế và sức cạnh tranh. Trong khi đó, những ngân hàng khác vẫn tiếp tục chuyển mình để thích ứng với sự thay đổi.

Trên thực tế, mạng lưới chi nhánh ngân hàng tại Mỹ đã “ghi nhận mức tăng trưởng ròng trong ba quý liên tiếp, đánh dấu chuỗi tăng trưởng đầu tiên như vậy kể từ năm 2009”. Điều này có nghĩa là số lượng chi nhánh ngân hàng đã tăng ròng thêm 120 chi nhánh trong khoảng thời gian đó.

Các ngân hàng truyền thống cũng đáp ứng nhu cầu của khách hàng thuộc mọi thế hệ bằng cách “duy trì các chi nhánh vật lý, đồng thời nâng cấp và cải thiện các ứng dụng ngân hàng số”.

Những dịch vụ này bao gồm vay thế chấp mua nhà, tư vấn về các quyết định tài chính quan trọng, mở tài khoản tiết kiệm đầu tiên và hỗ trợ khách hàng xử lý các vấn đề liên quan đến gian lận trên tài khoản.

Tốc độ chuyển đổi trong lĩnh vực ngân hàng số đang thể hiện rõ nét tại khu vực Trung Đông và châu Á.

Tại sao mọi chiếc điện thoại đều không thể trở thành một thiết bị phục vụ giao dịch thương mại? Có thể làm gì thêm để hỗ trợ các nhà bán hàng gia tăng doanh số thông qua các giao dịch kỹ thuật số? Và làm thế nào để cải thiện trải nghiệm khách hàng bằng cách rút ngắn thêm vài giây trong quá trình thanh toán?

Sự thay đổi này dường như đang hiện diện ở khắp mọi nơi tại các đô thị: từ mã QR tại các nhà hàng đến hình thức thanh toán chạm tại các quầy bán hàng và cửa hàng bán lẻ.

Một trong những lý do chính khiến nhiều quốc gia ở Trung Đông và châu Á thích ứng với xu hướng này nhanh hơn các nước phương Tây là vì tài chính số được xem là yếu tố then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các quốc gia này.

Theo các chuyên gia, tại một số khu vực ở châu Âu, sự phức tạp của các quy định và chi phí cao hơn có thể khiến quá trình thay đổi trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, vấn đề còn nằm ở sự tiện lợi và mọi người sẽ nhanh chóng đón nhận công nghệ khi công nghệ đó giúp cuộc sống hằng ngày của họ trở nên dễ dàng hơn.

Theo các chuyên gia, tại một số khu vực ở châu Âu, sự phức tạp của các quy định và chi phí cao hơn có thể khiến quá trình thay đổi trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, vấn đề còn nằm ở sự tiện lợi và mọi người sẽ nhanh chóng đón nhận công nghệ khi công nghệ đó giúp cuộc sống hằng ngày của họ trở nên dễ dàng hơn.