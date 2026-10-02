Xu hướng tăng, giảm rõ rệt một số nhóm ngành tuyển sinh đại học năm 2026

Nhóm ngành công nghệ thông tin ghi nhận số lượng tuyển sinh giảm mạnh năm 2026.

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐH Nguyễn Tiến Thảo, năm nay, hơn 633.000 thí sinh nhập học đợt 1, tăng 4,2% so với năm ngoái. Trong 8 nhóm ngành đào tạo chính, Sư phạm có số lượng thí sinh tăng mạnh nhất. Hơn 44.600 em nhập học khối ngành này, tăng gần 5.700 người so với năm ngoái (tương đương 15%).

Theo thống kê của Bộ, tổng số sinh viên khối này từ hơn 89.000 năm 2022 lên gần 113.000 vào năm ngoái, tỷ lệ tăng là 22%. Hiện sinh viên Sư phạm được miễn học phí, kèm hỗ trợ sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng mỗi tháng.

Xu hướng tăng cũng diễn ra ở khối ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán), Quản lý - Kinh tế, Nông - Lâm - Thủy sản và Quân sự - An ninh. Trong đó, nhóm STEM có số lượng thí sinh đông nhất với gần 242.000 em, tăng 1,7%. Đây là nhóm ngành học được ưu tiên đào tạo, với gần 90 ngành trong diện xét cấp học bổng 3,7-8,4 triệu đồng một tháng.

Tuy nhiên, tính riêng 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược thuộc diện cấp học bổng Chính phủ theo Nghị định 179, tổng số thí sinh trúng tuyển là gần 128.700 em, giảm nhẹ so với năm ngoái với sự sụt giảm mạnh của ngành Công nghệ thông tin.

Theo số liệu của Bộ GD-ĐT, thí sinh đỗ nhóm ngành Công nghệ thông tin giảm 10.000 em so với năm ngoái - là nhóm duy nhất sụt giảm trong 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Cụ thể, gần 35.700 sinh viên đỗ vào nhóm Công nghệ thông tin, giảm hơn 10.000 so với năm ngoái. Trong khi đó, các nhóm khác như Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, Máy tính, Xây dựng, Toán học tăng hay ngành vốn khó tuyển trong những năm trước như Kỹ thuật mỏ đều tăng số lượng tuyển sinh.

Trong số những nhóm ngành có số lượng tuyển sinh sụt giảm, nhóm ngành Luật giảm mạnh nhất, từ hơn 32.000 thí sinh xuống còn gần 24.500, tỷ lệ gần 24%. Cùng với đó là các nhóm ngành Y dược - Sức khỏe, Du lịch - Dịch vụ - Vận tải đều có số lượng tuyển sinh giảm so với năm ngoái.