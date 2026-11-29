Không chỉ là một thức uống quen thuộc, cà phê còn trở thành nguồn cảm hứng cho xu hướng làm đẹp cho các nàng. Lấy cảm hứng từ những gam màu phong phú của cà phê, coffee nails mang đến bảng màu đa dạng, từ be sữa, caramel ấm áp đến mocha và espresso đậm màu. Dù không phải tín đồ của cà phê, bạn vẫn có thể bắt trend bộ nail này bởi vẻ ngoài tinh tế, dễ ứng dụng và không kén tông da.

Điểm thú vị của coffee nails nằm ở khả năng biến hóa linh hoạt. Gam nâu cà phê có thể đóng vai trò như một màu sơn trung tính, kết hợp hài hòa với cả trang phục sáng màu lẫn tối màu. Để chọn được sắc nâu phù hợp, hãy tham khảo bảng màu lấy cảm hứng từ một menu cà phê:

Milk Foam: Trắng ngà nhẹ nhàng, có độ bóng tự nhiên.

Flat White: Be ấm, mềm mại như lớp sữa đánh bọt.

Latte: Be sữa dịu mắt với hiệu ứng satin nhẹ.

Caramel: Nâu caramel ấm áp, ngọt ngào.

Espresso: Nâu cà phê đậm hoặc nâu chocolate trầm sâu.

Các sắc độ này có thể kết hợp trên cùng một bàn tay để tạo hiệu ứng chuyển màu từ sáng đến tối, tựa như dòng sữa hòa vào tách espresso. Nếu chưa quen với những màu sơn quá sáng, bạn có thể bắt đầu bằng latte caramel, be kem, nâu hạnh nhân rang hoặc caramel bơ. Ngược lại, mocha, chocolate đậm và espresso sẽ là lựa chọn lý tưởng nếu bạn yêu thích vẻ ngoài cá tính, nổi bật hơn.

Một ưu điểm khác của coffee nails là không bị giới hạn trong mùa Thu Đông. Khi thời tiết chuyển sang Xuân Hè, hãy ưu tiên những gam latte trong trẻo, có độ trong nhẹ và lớp phủ bóng như một ly latte đá mát lạnh, hoặc bổ sung hiệu ứng mắt mèo ánh nhũ để bộ móng thêm cuốn hút.

Kiểu móng này cũng phù hợp với nhiều dáng móng khác nhau. Móng hạnh nhân thuôn dài kết hợp màu mocha tạo cảm giác thanh lịch, quyến rũ, trong khi dáng vuông lại mang hơi hướng retro thời thượng. Với móng ngắn, chỉ cần một lớp sơn cappuccino ấm áp cũng đủ tạo điểm nhấn tinh tế.