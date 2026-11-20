Trên thực tế, xu hướng này đã bắt đầu xuất hiện trên một số dòng xe của Toyota, thương hiệu sở hữu danh mục ô tô hybrid phong phú nhất, kể từ năm ngoái. Sang đến năm 2026, nhóm xe hybrid (HEV) ngày càng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn hơn. Có thể kể đến một số mẫu xe điển hình như Corolla Cross, Land Cruiser và Camry của Toyota cùng mẫu xe Honda CR-V.

Nghịch lý giá cao hơn vẫn đắt khách

Đầu tiên phải kể đến một trong những xe đang sở hữu doanh số tốt nhất thị trường là Toyota Corolla Cross. Mẫu xe gầm cao cỡ B+ hiện đang được Toyota Việt Nam phân phối hai phiên bản thuần xăng Corolla Cross 1.8V và hybrid Corolla Cross 1.8HEV, giá bán lẻ lần lượt 820 triệu đồng và 865 triệu đồng.

Phiên bản hybrid đang chiếm đến 74% doanh số của mẫu xe Toyota Corolla Cross - Ảnh: TMV

Đáng chú ý là dù phiên bản hybrid có giá bán lẻ cao hơn song lại đang bán chạy hơn so với bản thuần động cơ đốt trong (ICE).

Cụ thể, phiên bản Corolla Cross HEV tiêu thụ được 587 chiếc trong tháng 10/2026, trong khi bản thuần xăng 1.8V chỉ bán được 170 chiếc. Như vậy, phiên bản hybrid đang chiếm đến 77% doanh số của mẫu xe Corolla Cross trong tháng 10 (tổng cộng 757 chiếc).

Luỹ kế 10 tháng năm 2026, Toyota Corolla Cross đạt tổng sản lượng bán hàng 6.469 chiếc, trong đó riêng phiên bản hybrid chiếm 74%, đạt 4.762 chiếc.

Toyota Land Cruiser càng thể hiện rõ hơn xu hướng này. Đầu tháng 9/2026, Toyota Việt Nam chính thức ra mắt thị trường phiên bản mới Land Cruiser Hybrid với mức giá bán lẻ 4,71 tỷ đồng, cao hơn 130 triệu đồng so với phiên bản thuần động cơ đốt trong.

Ngay lập tức, phiên bản Land Cruiser HEV thể hiện "quyền lực" điện hoá với lượng xe bàn giao khách hàng trong tháng 10 đạt đến 70 chiếc, chiếm gần 90% doanh số của cả mẫu xe.

Phiên bản mới Toyota Land Cruiser 300 HEV đáng có giá bán 4,71 tỷ đồng - Ảnh: TMV

Luỹ kế 10 tháng năm 2026, mẫu xe Land Cruiser đạt tổng sản lượng bán hàng 689 chiếc, trong đó phiên bản HEV đạt 186 chỉ sau một tháng rưỡi có mặt trên thị trường. Nếu tính bình quân thì phiên bản Land Cruiser HEV đạt 93 chiếc/tháng, trong khi phiên bản Land Cruiser 300 thuần xăng đạt 50 chiếc/tháng. Đáng lưu ý là doanh số bình quân của bản thuần xăng ở mức cao là trước khi người tiêu dùng có thêm lựa chọn hybrid.

Phiên bản hybrid hiện cũng đang chiếm đến 2/3 doanh số của mẫu xe Honda CR-V. Trong tháng 10 vừa qua, phiên bản hybrid là CR-V e:HEV tiêu thụ được 277 chiếc, trong khi tổng hai bản thuần xăng G và L chỉ đạt 139 chiếc.

Phiên bản Honda CR-V Hybrid đang ngày càng được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng - Ảnh: HVN

Luỹ kế 10 tháng năm 2026, Honda CR-V đạt tổng sản lượng bán hàng 4.927 chiếc, trong đó phiên bản CR-V e:HEV đạt 2.694 chiếc (chiếm 54,7% doanh số của cả mẫu xe).

Lợi thế của xe hybrid

Có thể thấy khá rõ các loại xe lai xăng điện hybrid đang ngày càng được ưa chuộng hơn trên thị trường, nhất là khi suy xét trên các mẫu xe có cả tuỳ chọn hệ truyền động hybrid và ICE.

Ba mẫu xe kể trên cho một chỉ báo là càng về sau, tỷ lệ người tiêu dùng lựa chọn phiên bản hybrid càng cao hơn. Đơn cử mẫu xe Honda CR-V, phiên bản hybrid chiếm 54,7% doanh số của cả mẫu khi tính luỹ kế 10 tháng, tuy nhiên nếu tính riêng tháng 10 thì tỷ lệ này vọt lên đến 66,6%.

Đây cũng là lý do các hãng ô tô tại Việt Nam, đặc biệt là nhóm thương hiệu đến từ Nhật Bản, đang ngày càng tăng cường số lượng mẫu xe hoặc phiên bản hybrid trong danh mục sản phẩm.

Thậm chí đối với mẫu sedan cỡ D nổi tiếng Toyota Camry, liên doanh Nhật Bản đã loại bỏ hẳn phiên bản ICE để chỉ phân phối duy nhất tuỳ chọn hệ truyền động hybrid kể từ tháng 7/2026.

Mẫu sedan Toyota Camry hiện chỉ phân phối các phiên bản hybrid tại thị trường Việt Nam - Ảnh: TMV

Nếu như cách đây khoảng 5 năm trở về trước, các loại xe hybrid thường chỉ được nhắc đến với lợi thế về tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, theo các chuyên gia ô tô và bản thân nhiều người tiêu dùng, các loại xe hybrid còn có một lợi thế rất lớn nữa là khả năng vận hành.

Theo ông Nguyễn Hồng Vinh (Vinh Nguyễn), Huấn luyện viên trưởng của chương trình Học viện lái xe an toàn Mercedes-Benz tại Việt Nam, bên cạnh lợi thế về tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường, yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm xe hybrid đối với người dùng chính là cảm xúc mỗi khi cầm lái và trong suốt quá trình sử dụng.

“Với sự tham gia của motor điện vào hệ truyền động, đa số các dòng xe hybrid đều hạn chế được những yếu điểm của cả loại hình ô tô thuần điện và thuần động cơ đốt trong; như khả năng tăng tốc, độ nhạy với các động tác điều khiển... Đây chính là lý do giúp người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng loại hình ô tô hybrid hơn”, chuyên gia lái xe an toàn Vinh Nguyễn chia sẻ.

Ngoài các lợi thế nội tại, loại hình ô tô hybrid cũng đang có lợi thế về chi phí, đặc biệt là giá bán lẻ nhờ được hưởng chính sách ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc biệt.

Mẫu xe MG ZS 2026 thế hệ hoàn toàn mới cũng được phân phối tại Việt Nam với duy nhất tùy chọn hệ truyền động hybrid - Ảnh: MG

Thực tế cũng cho thấy, sau khi Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2025 và có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 1/1/2026, các loại ô tô hybrid chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống bắt đầu được hưởng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe cùng loại. Điều kiện là những xe này có tỷ lệ tiêu thụ năng lượng từ nguồn nhiên liệu xăng/dầu không vượt quá 70% tổng năng lượng tiêu thụ của xe.

Ngay sau khi xác định được các dòng xe đáp ứng đủ tiêu chí, Toyota Việt Nam đã tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ niêm yết. Trong đó, phiên bản Alphard HEV có mức giảm giá cao nhất đến 200 triệu đồng, phiên bản Yaris Cross giảm ít nhất 37 triệu đồng.

Toyota Việt Nam hiện cũng là thương hiệu ô tô sở hữu nhiều mẫu xe có phiên bản hybrid nhất thị trường. Các mẫu xe có phiên bản hybrid được giảm giá ngay từ tháng 1/2026 gồm Yaris Cross, Corolla Cross, Innova Cross, Camry và Alphard.

Nhờ được hưởng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt, mặt bằng giá bán lẻ của đa số các mẫu xe hybrid, hầu hết là plug-in hybrid và HEV, hiện đã thu hẹp khoảng cách với xe ICE cùng chủng loại. Đơn cử giá bán lẻ của phiên bản Toyota Corolla Cross HEV hiện chỉ cao hơn 45 triệu đồng so với bản thuần xăng. Đây là khoảng chênh lệch giá bán đủ sức hấp dẫn đối với người tiêu dùng.