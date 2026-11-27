Theo khảo sát First Voice của tổ chức ZERO TO THREE thực hiện với hơn 2.200 phụ huynh có con dưới 5 tuổi, 61% cho biết họ nói lời yêu thương với con thường xuyên hơn so với cách bản thân từng được nuôi dưỡng.

Khoảng 60% tập trung nhiều hơn vào sức khỏe tinh thần của trẻ, trong khi 56% cam kết không sử dụng các hình thức kỷ luật thể xác mà họ từng trải qua.

Hình minh họa chủ đề nuôi con kiểu chim công. Ảnh: Fortune

Ranh giới giữa tự hào và “khoe con kiểu chim công”

“Nuôi con kiểu chim công” (peacock parenting) mô tả một mô hình hành vi ái kỷ, trong đó phụ huynh đặt nhu cầu được ngưỡng mộ và kiểm soát của bản thân lên trên nhu cầu cảm xúc của con cái. Cơ chế tâm lý đằng sau hiện tượng này không mới, nhưng điểm khác biệt hiện nay nằm ở mức độ công khai đời sống trẻ em trên không gian mạng và cơ hội để cha mẹ chuyển hóa thành tích của con thành vốn xã hội lẫn lợi ích tài chính.

Tiến sĩ Christine Ghilain, nhà tâm lý thần kinh lâm sàng tại bang New Jersey (Mỹ), nhận định: “Tự hào là khi cha mẹ nói: ‘Mẹ rất mừng cho con’. Còn khoe khoang kiểu chim công lại mang thông điệp: ‘Hãy nhìn xem tôi đã tạo ra điều gì’. Ranh giới bị vượt qua khi khoảnh khắc đó được tạo ra để phục vụ khán giả chứ không phải cho chính đứa trẻ”.

Theo các chuyên gia, những dấu hiệu cảnh báo của xu hướng này bao gồm: thành tích của con chỉ thực sự có giá trị khi được đăng tải công khai; những khoảnh khắc đời thường bị dàn dựng hoặc quay đi quay lại nhiều lần trước ống kính; cha mẹ vẫn tiếp tục chia sẻ hình ảnh dù con tỏ ra không thoải mái; và tâm trạng của phụ huynh trồi sụt theo số lượt thích.

Áp lực và nỗi bất an đằng sau màn trình diễn

Nhu cầu tìm kiếm sự chú ý của đám đông không chỉ xuất phát từ tính phô trương mà còn bắt nguồn từ cảm giác bất an. Trong cùng khảo sát của ZERO TO THREE, 53% phụ huynh thừa nhận việc nuôi dạy con khó khăn hơn họ hình dung, và 42% cho biết việc chăm sóc sức khỏe tinh thần của chính mình là một thách thức lớn.

Tiến sĩ Ghilain lý giải, chính áp lực và sự cô lập trong đời sống gia đình hiện đại khiến nhiều cha mẹ tìm kiếm sự xác nhận thông qua con cái: “Việc làm cha mẹ không có bảng điểm, nên thành tích hay sự đáng yêu của con dễ tạo cảm giác như một bằng chứng cho thấy chúng ta đang nuôi dạy đúng cách. Phản hồi từ đám đông lúc này vô tình trở thành điểm số”.

Bà Tara Oporto, mẹ của 5 người con (gồm một con trai nuôi, hai con trai sinh đôi và hai con gái nhỏ), từng có nhiều năm chia sẻ thành tích của các con lên Facebook. Bà nhận thấy quy mô gia đình và sự tương đồng về giới tính, năng khiếu cũng tác động mạnh đến tâm lý này.

“Khi có tới ba cậu con trai cùng đạt các cột mốc phát triển một lúc, có quá nhiều thứ diễn ra khiến bạn khó có thể coi mọi thành tích đó là của riêng mình”, bà Oporto chia sẻ.

Từng hoạt động ca hát, bà chỉ thực sự nhận ra bản năng “khoe con” trỗi dậy khi con gái lớn trúng tuyển vào nhóm nhạc a cappella hàng đầu ở trường đại học: “Khi thành tích của con chạm đúng vào năng khiếu hay đam mê của chính cha mẹ, bạn dễ rơi vào trạng thái tự hào kép: vừa mừng cho con, vừa vô thức coi chiến thắng của con là sự khẳng định cho chính mình”.

Không chỉ trên mạng xã hội, áp lực lan sang cả sân chơi

Hiện tượng này không chỉ diễn ra trực tuyến hay ở các bà mẹ. Tiến sĩ David Timpanaro, nhà sáng lập tổ chức Step Up Family Services tại New Jersey, chỉ ra khái niệm “daddyball” trong thể thao học đường – nơi nhiều ông bố tìm cách “sống thay” ước mơ thông qua con trên sân cỏ, thậm chí trực tiếp làm huấn luyện viên cho đội của con và ưu ái xếp con vào những vị trí chủ chốt.

Trẻ em bị ép chạy theo kỳ vọng của cha mẹ trên sân tập thường có xu hướng bỏ cuộc sớm hơn. Khảo sát của chương trình Project Play thuộc Viện Aspen với gần 4.000 thanh thiếu niên từ 10 đến 17 tuổi cho thấy, 21% cựu vận động viên trẻ từng bị ép thi đấu khi không muốn, cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ 9% ở nhóm vẫn duy trì tập luyện.

Khi hình ảnh trẻ em bị thương mại hóa

Khác với “sharenting” (thói quen chia sẻ đời sống con cái lên mạng xã hội), “nuôi con kiểu chim công” được phân định bởi động cơ phía sau. Bà Colleen Souza, cựu giáo viên và là mẹ của 3 người con, phân tích: “Hành động đó trở thành nuôi con kiểu chim công khi khoảnh khắc của trẻ được dùng để gây ấn tượng với người xem, hoặc khi chính cha mẹ cần màn trình diễn đó hơn là đứa trẻ cần được chúc mừng. Nó biến đứa trẻ thành bằng chứng cho giá trị của phụ huynh. Xu hướng này ngày càng gia tăng bởi sự so sánh diễn ra liên tục giữa cả trẻ em lẫn người lớn, trong khi mạng xã hội lại luôn ưu ái những màn trình diễn bắt mắt nhất”.

Bên cạnh nhu cầu được tán thưởng, động cơ tài chính cũng đóng vai trò đáng kể. Một nghiên cứu công bố năm 2025 trên tạp chí khoa học PLOS One phân tích hơn 5.000 bài đăng Instagram của 10 người có ảnh hưởng trong lĩnh vực làm mẹ tại Anh cho thấy, trẻ em xuất hiện trong gần 3/4 số bài đăng; trong đó, 46% bài viết có hình ảnh trẻ em kèm theo nội dung quảng cáo tài trợ hoặc tiếp thị sản phẩm.

“Phụ huynh có thể nhận được cảm giác nâng tầm vị thế nhất thời, nhưng chính các nền tảng và nhãn hàng xây dựng trên sự phô trương mới là bên hưởng lợi nhiều nhất”, bà Souza nhận định.

Trước thực trạng này, các nhà lập pháp tại Mỹ đã bắt đầu siết chặt dòng tiền liên quan đến trẻ em trên mạng xã hội. Illinois trở thành bang đầu tiên ban hành luật (có hiệu lực từ tháng 7/2024) yêu cầu cha mẹ phải trích riêng một phần thu nhập cho các nhà sáng tạo nội dung nhí; hai bang California và Minnesota sau đó cũng thông qua các quy định tương tự.

Bà Lenore Skenazy, Chủ tịch tổ chức Let Grow và tác giả cuốn sách Free-Range Kids, chỉ ra sự lệch pha giữa những gì xã hội đang tán thưởng với nhu cầu tự nhiên của trẻ nhỏ: cơ hội được trải nghiệm vì niềm vui, sự tò mò và cả những thử thách vừa sức. Theo bà, khi trao cho con không gian tự do trải nghiệm cùng tình yêu thương vô điều kiện, cha mẹ sẽ tìm thấy sự an tâm thực sự mà không cần phụ thuộc vào những lượt thích hay thả tim trên mạng xã hội.

Với một thế hệ phụ huynh đang nỗ lực thoát khỏi khuôn mẫu giáo dục cũ, thách thức lớn nhất có lẽ là tách bạch giữa mong muốn trở thành cha mẹ tốt với áp lực được người khác nhìn nhận là cha mẹ tốt.