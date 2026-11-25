Ngôi sao livestream Lý Giai Kỳ nổi tiếng trong ngành làm đẹp. Ảnh: Weibo

Báo cáo tổng giá trị giao dịch hàng hóa (GMV) trong 24 giờ, hợp đồng kéo dài từ một đến ba tháng và việc ký hợp đồng với người nổi tiếng gần như ngay khi họ vừa bắt đầu thành xu hướng đang ngày càng phổ biến trong ngành làm đẹp Trung Quốc. Hiện tượng này cho thấy việc quảng bá bằng người nổi tiếng đang bị “nhanh hóa”.

Trước sự kiện mua sắm Ngày Độc thân (Double 11) năm nay, các thương hiệu làm đẹp và chăm sóc cá nhân Trung Quốc đã đẩy nhanh việc công bố đại sứ thương hiệu. Theo C2CC Media và Xinzhuang, gần 100 hợp đồng đại diện thương hiệu được công bố trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10, trong đó riêng tháng 9 có gần 50 hợp đồng.

Nhiều hợp đồng được thiết kế xoay quanh một “cửa sổ thương mại” ngắn: công bố người nổi tiếng, tung bộ quà tặng hoặc đường dẫn mua hàng riêng, tổ chức livestream và công bố kết quả doanh số trong vòng 24 hoặc 48 giờ.

Ca sĩ kiêm diễn viên Ziyu (Tử Du) trong một chiến dịch quảng bá sản phẩm. Ảnh: Nivea/Weibo

Khi chu kỳ hợp tác rút ngắn, bản thân mối quan hệ giữa thương hiệu và đại sứ cũng bị nén lại. Theo nghiên cứu ngành do Jumeili dẫn lại, vào năm 2020, các hợp đồng đại diện thương hiệu xa xỉ hàng đầu kéo dài trung bình khoảng 26 tháng. Nhưng đến năm 2025 nhiều hợp đồng chỉ còn ba đến sáu tháng, trong đó hợp đồng ngắn hạn chiếm 78% số thỏa thuận. Năm 2026, một số diễn viên đã có tên tuổi được cho là sẵn sàng nhận hợp đồng đại diện ba tháng, đi kèm chỉ hai tháng quảng bá.

Hoạt động quảng bá bằng người nổi tiếng trong ngành làm đẹp Trung Quốc ngày càng vay mượn logic của quảng cáo hiệu suất: mua sự chú ý khi đang “nóng”, đo mức độ chuyển đổi gần như ngay lập tức và nhanh chóng quyết định có thực hiện thêm một vòng nữa hay không.

Tốc độ tăng tốc này đặc biệt rõ qua cách các thương hiệu hành động nhanh chóng khi một gương mặt mới bắt đầu thu hút sự chú ý. Sau khi các thí sinh của chương trình “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” xuất hiện trên các bảng xếp hạng xu hướng, một số thương hiệu được cho là đã đi từ khâu đánh giá đến ký hợp đồng chỉ trong 48 giờ.

OSM, thương hiệu mỹ phẩm và chăm sóc da hàng đầu của Trung Quốc, nổi tiếng với hoạt động nghiên cứu và phát triển chuyên sâu về các sản phẩm làm đẹp từ ngọc trai, đã ký hợp đồng với bốn thí sinh của chương trình. Trong khi đó, các thương hiệu cũng tạo ra những danh xưng ngày càng cụ thể, từ đại sứ sản phẩm đến người phát ngôn theo từng nhóm hàng, cho phép họ dùng những người nổi tiếng khác nhau cho từng sản phẩm và từng thời điểm bán hàng.

Các thí sinh của chương trình “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” nhanh chóng được các nhãn hàng chú ý. Ảnh: OSM/Weibo

Việc chú trọng hiệu quả doanh số tức thời cho thấy rõ hơn nữa mối quan hệ giữa thương hiệu và đại sứ đã thay đổi như thế nào. Nivea cho biết doanh số trên Tmall tăng 6.972% so với kỳ trước sau khi công bố ca sĩ kiêm diễn viên Ziyu làm đại sứ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thương hiệu Dabao cho biết GMV trên Tmall tăng 1.642% trong vòng 24 giờ sau khi công bố diễn viên Đinh Vũ Hề làm đại sứ toàn cầu. Đường dẫn mua hàng riêng, phần xuất hiện trong livestream, hộp quà và GMV ngày đầu tiên đã trở thành một phần của chính gói hợp tác quảng bá của Dabao.

Đối với các công ty làm đẹp Trung Quốc đang đối mặt với cạnh tranh gay gắt và áp lực phải chứng minh hiệu quả chi tiêu tiếp thị, hợp đồng hợp tác ngắn hạn mang lại khả năng tương đối linh hoạt để thử nghiệm gương mặt đại diện mới mà không phải cam kết quan hệ với họ nhiều năm. Một diễn viên đang lên nhanh hoặc ngôi sao phim ngắn có thể được thử nghiệm trong một mùa mua sắm; con số tốt có thể dẫn đến việc nâng danh xưng hoặc gia hạn, còn kết quả hợp tác đáng thất vọng cho phép thương hiệu chuyển sang lựa chọn khác.

Một diễn viên đang lên nhanh hoặc ngôi sao phim ngắn có thể được thử nghiệm trong một mùa mua sắm. Ảnh: Dabao/Weibo

Tuy nhiên, khi tối ưu hóa hoạt động quảng bá quanh 24 giờ bán hàng tiếp theo, các thương hiệu có nguy cơ đánh đổi một phần giá trị vốn đến từ việc xây dựng mối liên hệ trong nhiều năm. Việc luân phiên nhiều gương mặt hơn, danh xưng hẹp hơn và hợp đồng ngắn hơn có thể biến người nổi tiếng thành những công cụ chuyển đổi có thể thay thế lẫn nhau, thay vì phần mở rộng dễ nhận diện của bản sắc thương hiệu.

Khi hoạt động tiếp thị làm đẹp bước vào kỷ nguyên “thức ăn nhanh”, đâu là nhóm người tiêu dùng cuối cùng mà các chiến dịch này thực sự phục vụ: những khách hàng làm đẹp trung thành hay những cộng đồng người hâm mộ được huy động cho một thời điểm bán hàng duy nhất?

Nếu giá trị của hoạt động quảng bá ngày càng được đo bằng GMV tức thời và tốc độ thay người nhanh chóng, tính bền vững của chiến lược này sẽ khó đánh giá hơn nhiều.