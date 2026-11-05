Xu hướng 'nghỉ việc âm thầm' gây sức ép lên năng suất lao động tại Anh

“Nghỉ việc âm thầm” (quiet quitting) là xu hướng người lao động chỉ hoàn thành những nhiệm vụ được giao, không chủ động nhận thêm trách nhiệm hoặc làm việc ngoài giờ. Khái niệm này trở nên phổ biến trên mạng xã hội sau đại dịch Covid-19, trong bối cảnh nhiều người phản ứng trước khối lượng công việc lớn, tiền lương không tương xứng và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Thay vì nhận thêm nhiệm vụ, làm việc ngoài giờ hoặc thường xuyên kiểm tra email sau khi tan ca, những người theo xu hướng này tập trung hoàn thành phần việc được giao và dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cá nhân.

Người lao động ngày càng chú trọng cân bằng giữa công việc và cuộc sống, trong khi mức độ gắn bó với doanh nghiệp có xu hướng suy giảm. Ảnh: Kua Chee Siong.

Tuy nhiên, theo Resolution Foundation, đây không đơn thuần là một trào lưu trên mạng xã hội. Báo cáo của viện nghiên cứu kinh tế và chính sách xã hội tại Anh cho thấy người lao động ngày càng ít gắn bó với công việc và giảm mức độ sẵn sàng nỗ lực vì doanh nghiệp trong thập kỷ qua.

Khảo sát 4.656 người trưởng thành cho thấy tỷ lệ người sẵn sàng nỗ lực hết mình để hỗ trợ chủ lao động giảm từ 69% năm 2015 xuống còn 55% năm 2025. Trong khi đó, tỷ lệ người không thực sự hài lòng với vai trò công việc của mình đã giảm xuống khoảng 25%, mức thấp nhất được ghi nhận.

Mức độ hứng thú với công việc cũng suy giảm. Chỉ 63% người được khảo sát cho rằng công việc của họ thú vị, thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ 74% cách đây một thập kỷ.

“Người lao động ngày nay ít gắn bó với chủ lao động hơn và nhìn chung cũng ít có động lực làm việc hơn so với một thập kỷ trước”, báo cáo nhận định.

Resolution Foundation cho rằng sự suy giảm mức độ gắn bó của người lao động có thể là một trong những nguyên nhân khiến năng suất lao động của Anh tăng trưởng yếu. Năng suất vốn đã tăng chậm sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và tiếp tục suy yếu kể từ khi đại dịch bùng phát.

Hannah Slaughter, nhà kinh tế trưởng tại Resolution Foundation, nhận định tình trạng này không chỉ gây bất lợi cho người lao động mà còn ảnh hưởng đến năng suất và nguồn cung lao động. Đây đều là những yếu tố quan trọng để cải thiện mức sống trong những năm tới.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng tiền lương ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong lựa chọn công việc của người lao động. Điều này không quá bất ngờ khi mức sống tại Anh gần như trì trệ trong suốt một thập kỷ qua.

Sir John Curtice, giáo sư chính trị và đồng biên tập báo cáo, lưu ý rằng những kết quả trên không đồng nghĩa với việc người trẻ trở nên lười biếng hay người lao động nói chung ngại thay đổi công việc.

Thay vào đó, người lao động ngày càng coi trọng những công việc mang lại thu nhập tốt và thời gian làm việc linh hoạt. Theo ông, để nhân viên thực sự gắn bó với công việc, doanh nghiệp cần chú trọng hơn đến cả mức lương và điều kiện làm việc.

Điều này đặt ra yêu cầu đối với các nhà tuyển dụng trong việc cải thiện chính sách tiền lương, môi trường làm việc và khả năng cân bằng giữa công việc với cuộc sống cá nhân. Theo các nhà nghiên cứu, muốn nâng cao mức độ gắn bó của nhân viên, doanh nghiệp không thể chỉ trông đợi người lao động tự nguyện làm nhiều hơn mà cần tạo ra những điều kiện làm việc đủ hấp dẫn để khuyến khích họ nỗ lực lâu dài.