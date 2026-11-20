Nhiều đại học ở Mỹ tổ chức chương trình cử nhân 3 năm. Ảnh minh họa: Reuters.

Ngày càng nhiều trường đại học Mỹ triển khai chương trình cử nhân 3 năm nhằm giảm tổng chi phí giáo dục đại học và giúp sinh viên gia nhập thị trường lao động sớm hơn.

Thay vì rút gọn chương trình đào tạo 120 tín chỉ truyền thống vào thời gian ngắn hơn, các chương trình mới thường yêu cầu khoảng 90 tín chỉ, cho phép sinh viên hoàn thành bằng cử nhân trong 3 năm thay vì 4 năm như thông thường.

Rút ngắn chương trình, giảm chi phí đại học

Theo Wall Street Journal, khoảng 150 chương trình cử nhân rút ngắn đã được công bố trong năm 2026, tăng mạnh so với con số 5 chương trình vào năm 2024.

Jason Lee, nhà nghiên cứu chính sách cấp cao tại tổ chức nghiên cứu Rand, cho biết số lượng chương trình mới đang tăng nhanh trong bối cảnh các trường tìm cách thiết kế lại chương trình đào tạo.

Mô hình này được kỳ vọng giúp sinh viên giảm một năm học phí, chi phí sinh hoạt và các khoản chi liên quan việc học đại học. Trong khi đó, việc tốt nghiệp sớm cũng giúp người học nhanh chóng bước vào thị trường lao động, tích lũy kinh nghiệm và có thu nhập.

Nhiều sáng kiến triển khai chương trình cử nhân 3 năm được khuyến khích hoặc yêu cầu bởi các cơ quan quản lý cấp bang. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đánh giá việc mở rộng mô hình này là giải pháp thúc đẩy khả năng chi trả của giáo dục đại học và phát triển lực lượng lao động.

Dù bằng cử nhân 3 năm đã trở thành thông lệ tại Anh và phần lớn châu Âu, mô hình này vẫn là thay đổi đáng kể đối với hệ thống giáo dục đại học Mỹ bởi quốc gia này vốn quen với chương trình đào tạo 4 năm.

Đại học Johnson & Wales ở Providence, bang Rhode Island, là một trong những cơ sở đầu tiên triển khai chương trình cử nhân 3 năm từ năm 2025. Số hồ sơ đăng ký vào các chương trình này tại cơ sở Providence tăng 27% trong năm nay. Tỷ lệ duy trì sinh viên cũng cao hơn so với chương trình đào tạo truyền thống.

Khi triển khai mô hình cử nhân 3 năm, các trường buộc phải thiết kế lại chương trình đào tạo. Ảnh minh họa: Reuters.

Các trường thiết kế lại chương trình

Để bảo đảm quyền lợi người học trong giai đoạn triển khai, tổ chức kiểm định của Đại học Johnson & Wales yêu cầu mỗi chương trình đào tạo rút ngắn phải có phiên bản 4 năm trong thời gian thử nghiệm. Quy định này cho phép sinh viên chuyển sang chương trình tiêu chuẩn nếu các trường sau đại học hoặc nhà tuyển dụng chưa sẵn sàng công nhận bằng cấp rút ngắn.

Theo đó, thay vì cắt giảm nội dung giảng dạy cốt lõi, các trường đang điều chỉnh chương trình theo hướng giảm môn học tự chọn, tích hợp mô hình thực tập và hợp nhất các môn học. Những thay đổi tập trung nhiều vào các lĩnh vực nghề nghiệp có nhu cầu cao như điều dưỡng, công tác xã hội và dịch vụ khách sạn.

Tại Đại học New York (NYU), Chủ tịch Linda Mills gần đây đề xuất triển khai chương trình cử nhân 3 năm ngành điều dưỡng và dịch vụ khách sạn. Bà cho biết hiện nay, cứ 7 sinh viên đại học của NYU, một người đã hoàn thành chương trình trong 3 năm.

Với chương trình điều dưỡng được đề xuất, môn học nhập môn về nền tảng khoa học, bao gồm các nội dung chính của hóa sinh, hóa hữu cơ, di truyền học và dinh dưỡng, sẽ thay thế yêu cầu học riêng môn Hóa học.

Tuy nhiên, việc rút ngắn thời gian đào tạo cũng làm dấy lên lo ngại về chất lượng học thuật và trải nghiệm đại học. Nhiều người cảnh báo mô hình này có thể làm giảm tiêu chuẩn đào tạo, đồng thời khiến sinh viên mất đi giai đoạn khám phá sở thích, định hướng nghề nghiệp và trải nghiệm đời sống đại học.

Ngay cả các trường đang triển khai mô hình này cũng thừa nhận thời gian học ngắn hơn sẽ hạn chế sự linh hoạt của sinh viên. Đại học Suffolk ở Boston dự kiến mở chương trình cử nhân 3 năm ngành Quản lý và đổi mới chăm sóc sức khỏe vào mùa thu năm sau. Sinh viên theo học sẽ bị hạn chế lựa chọn học chuyên ngành phụ, học hai chuyên ngành hoặc tham gia chương trình trao đổi ở nước ngoài, dù vẫn có thể chuyển sang lộ trình 4 năm.

Một số trường còn giới hạn đối tượng tuyển sinh. Đại học Utah Tech ở St. George triển khai các chương trình 3 năm vào mùa thu năm 2026, chủ yếu hướng đến người trưởng thành đang đi làm, đồng thời không khuyến khích sinh viên đại học theo lộ trình truyền thống đăng ký. Những sinh viên truyền thống vẫn muốn tham gia phải có thư giới thiệu của giảng viên chứng minh cam kết đối với lĩnh vực học tập.

Tại Virginia, các quan chức bang đang cân nhắc giữa khả năng sẵn sàng làm việc của sinh viên với mục tiêu “giáo dục vì chính giáo dục”. Ông Scott Fleming, giám đốc điều hành Hội đồng Giáo dục Đại học bang Virginia, cho rằng nhà tuyển dụng sẽ đánh giá cao những sinh viên tốt nghiệp có thời gian để học cách trưởng thành và tự lập trong cuộc sống.

“Bất kỳ sáng kiến nào cũng đều có những đánh đổi nhất định”, ông khẳng định.