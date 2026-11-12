Xu hướng màn hình rộng sắp thay đổi diện mạo điện thoại Android

Thị trường điện thoại Android có thể sớm xuất hiện thêm một xu hướng thiết kế mới với những mẫu máy sở hữu thân hình rộng hơn thông thường. Theo tiết lộ từ chuyên gia Digital Chat Station trên Weibo, Xiaomi đang phát triển một mẫu smartphone dạng thanh có màn hình chiều ngang lớn. Kích thước hiển thị của thiết bị được cho là tương đương màn hình ngoài trên Galaxy Z Fold8. Tuy nhiên, mẫu máy này sẽ có thiết kế nguyên khối và không hỗ trợ gập.

Một chi tiết đáng chú ý khác nằm ở cách bố trí cảm biến vân tay trên mẫu máy này. Theo Digital Chat Station, Xiaomi dự kiến đặt cảm biến ở cạnh bên thay vì tích hợp trực tiếp dưới màn hình. Lựa chọn này có thể liên quan đến những hạn chế kỹ thuật khi sử dụng cảm biến quang học hoặc siêu âm trên màn hình có thiết kế uốn cong. Dù vậy, các thông tin hiện tại vẫn chưa đủ để xác định chính xác cấu hình của thiết bị.

Nguồn tin chưa tiết lộ tên gọi cũng như thời điểm trình làng của mẫu smartphone mới. Dựa trên những dữ liệu hiện có, thiết bị có thể sử dụng màn hình với tỷ lệ tương tự phiên bản ngoài của Xiaomi 18 Fold. Trong khi đó, iPhone Duo hiện được trang bị màn hình ngoài 5,38 inch với tỷ lệ khung hình gần 3:2. Những thông số quan trọng như bộ xử lý, camera và dung lượng pin của sản phẩm Xiaomi vẫn chưa được xác nhận.

Xiaomi đang nghiên cứu một mẫu smartphone dạng thanh.

Xiaomi cũng không phải hãng duy nhất quan tâm đến kiểu thiết kế smartphone có chiều ngang lớn. Trước đó, Huawei đã giới thiệu Pura X View, mẫu điện thoại màn hình rộng không gập đầu tiên của hãng. Sản phẩm ghi nhận sức hút đáng kể khi bán được hơn 280.000 chiếc chỉ trong 5 ngày đầu mở bán. Kết quả này phần nào cho thấy người dùng vẫn dành sự quan tâm nhất định cho những thiết kế khác biệt.

Bên cạnh Huawei, OPPO cũng đang phát triển một thiết bị mới thuộc dòng Reno X. Theo các thông tin được tiết lộ, smartphone này có thể sở hữu hai camera 200 MP ở mặt lưng. Cấu hình được kỳ vọng hướng đến phân khúc cao cấp, đồng nghĩa sản phẩm có thể đi kèm mức giá không thấp. Ngoài ra, vivo và HONOR cũng được cho là đang nghiên cứu những mẫu điện thoại có kiểu dáng tương tự.

Xu hướng smartphone màn hình rộng đang gợi nhớ đến thời kỳ những chiếc phablet từng được nhiều người ưa chuộng. Các thiết bị này thường có không gian hiển thị lớn, phù hợp để xem nội dung và thực hiện nhiều tác vụ. Tuy nhiên, kích thước bề ngang lớn cũng khiến việc cầm nắm và thao tác bằng một tay trở nên khó khăn. Đây từng là một trong những nguyên nhân khiến kiểu thiết kế này dần mất đi sức hút.

Thị trường smartphone có thể sắp đón nhận thêm một hướng thiết kế mới.

Dù vậy, sự xuất hiện của những thiết bị như iPhone Duo và Galaxy Z Fold8 đang khiến thị trường chú ý trở lại đến tỷ lệ màn hình rộng. Trải nghiệm sử dụng ở trạng thái gập trên các mẫu máy này cho thấy việc cầm nắm chưa thực sự thoải mái với một số người dùng. Đặc biệt, chiều ngang lớn có thể gây bất tiện khi thao tác bằng một tay. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về tính thực tiễn của những smartphone màn hình rộng nhưng không có khả năng gập.

Hiện vẫn chưa có đủ thông tin để đánh giá chính xác trải nghiệm trên mẫu điện thoại Xiaomi đang phát triển. Một thiết bị màn hình rộng với thiết kế phẳng có thể mang đến cách sử dụng khác so với smartphone gập. Tuy nhiên, khả năng cầm nắm, tính linh hoạt và sự tiện lợi trong sinh hoạt hằng ngày vẫn là những yếu tố cần được cân nhắc. Vì vậy, sức hút của xu hướng này sẽ phụ thuộc nhiều vào cách các hãng giải quyết bài toán thiết kế và trải nghiệm người dùng.