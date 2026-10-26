Xu hướng 'mai mối thay' phổ biến ở Nhật

Tại Nhật Bản, các sự kiện "mai mối do cha mẹ dẫn dắt", nơi các bậc phụ huynh thay mặt con cái tìm kiếm người bạn đời tiềm năng đang ngày càng trở nên phổ biến.

Trước thực trạng ngày càng nhiều người trẻ bày tỏ mong muốn duy trì tình trạng độc thân, các bậc cha mẹ vốn mong mỏi con cái sớm lập gia đình đã bắt đầu tự mình can thiệp để tìm kiếm những người bạn đời phù hợp cho con.

Theo một bản tin từ đài Yomiuri TV vào ngày 26/10, một cuộc khảo sát của Cơ quan Trẻ em và Gia đình Nhật Bản cho thấy, 35,1% nam nữ độc thân khẳng định họ "không có ý định kết hôn". Trong bối cảnh đó, các bậc cha mẹ ở độ tuổi từ 50 đến 70 ngày càng tham gia nhiều hơn vào việc mai mối thay cho con cái mình.

Tại một sự kiện "mai mối thay" (proxy matchmaking) diễn ra ở một khách sạn tại Kyoto vào tháng Tám vừa qua, khoảng 80% phụ huynh tham gia ở độ tuổi 60 hoặc 70, trong khi 90% con cái mà họ đại diện đang ở độ tuổi 30 hoặc 40.

Thông qua các tập hồ sơ được cung cấp từ trước, các bậc cha mẹ xem xét kỹ lưỡng những thông tin như nghề nghiệp, tính cách và quan điểm về việc sinh con của đối phương, rồi trò chuyện với các phụ huynh khác để đánh giá sâu hơn về con người của ứng viên đó.

Tại sự kiện, một người mẹ ở độ tuổi 50, có con gái đang ở độ tuổi 20 đã chia sẻ với mẹ của một kỹ sư nam ngoài 30 tuổi rằng, con gái bà "muốn tiếp tục làm việc sau khi kết hôn". Người mẹ kia đáp lại: "Điều đó hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí còn là một điều tốt". Những cuộc trao đổi như vậy còn mở rộng sang cả việc hình dung về cuộc sống sau khi kết hôn.

Nếu các bậc cha mẹ đạt được sự đồng thuận, họ sẽ trao đổi hồ sơ và ảnh của con cái, sau đó tham khảo ý kiến ​​của chính các con để quyết định xem có tiến tới một cuộc gặp mặt trực tiếp hay không.

Việc cha mẹ tham gia vào quá trình mai mối này xuất phát từ những mối bận tâm và kỳ vọng thực tế, chẳng hạn như mong muốn con cái có một người bạn đời để nương tựa, tránh cảnh cô độc khi về già, hoặc mong con sớm ổn định cuộc sống và sinh cho họ những đứa cháu.

Hơn nữa, nhiều người trưởng thành, những người có thể cảm thấy không thoải mái với các ứng dụng hẹn hò thường ưa chuộng cách thức này hơn. Họ cảm thấy an tâm hơn khi gặp gỡ một người đã được cha mẹ mình kiểm chứng, đồng thời cũng đánh giá cao sự hiệu quả của quy trình này.

Masahiro Yamada, Giáo sư Xã hội học gia đình tại ĐH Chuo, đã phân tích xu hướng này: "Đối với các bậc cha mẹ, việc này mang lại cảm giác thỏa mãn khi được làm điều gì đó cho con cái, đồng thời cũng là cơ hội để họ khoe về con mình. Về phía con cái, điều này có thể giúp quá trình nhận được sự chấp thuận từ cả hai gia đình, trước khi kết hôn trở nên thuận lợi hơn, vì các đối tượng kết hôn tiềm năng đã được cha mẹ kiểm duyệt từ trước".