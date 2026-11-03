Xu hướng giáo dục THPT từ xa tại Nhật Bản

Học sinh tham dự một kỳ thi tại tỉnh Chiba, Nhật Bản. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, kết quả khảo sát mới công bố của Premaseed – đơn vị vận hành cổng thông tin giới thiệu trường học “Go Tsushinsei Koko” cho thấy 61,3% người tham gia nhất trí rằng trường THPT từ xa là cơ hội để những học sinh từng bỏ học hoặc gặp trở ngại tâm lý tiếp tục việc học và ổn định lại cuộc sống. Đáng chú ý, 58,5% người được hỏi khẳng định đây là mô hình mà học sinh chủ động tìm kiếm nhằm tiếp cận phương thức học tập phù hợp nhất với bản thân. Cuộc khảo sát của Premaseed được tiến hành từ ngày 28/8 đến ngày 1/9 với 400 người trong độ tuổi từ 15 đến 22, trong đó có 200 người thuộc nhóm “có nguy cơ bỏ học” - những đối tượng từng gặp khó khăn, không muốn hoặc không thể đến trường kéo dài từ 2 tuần trở lên ở bậc Trung học cơ sở (THCS) hoặc THPT.

Đánh giá về xu hướng này, ông Akito Iwata, Giám đốc điều hành (CEO) của Premaseed nhấn mạnh giới trẻ ngày nay không còn muốn bị ép buộc phải thích nghi với các quy tắc hay khuôn mẫu định sẵn. Thay vào đó, các em tìm kiếm môi trường giáo dục linh hoạt theo nhịp độ riêng để phát huy tối đa sở thích và thế mạnh cá nhân. Do đó, các trường đào tạo từ xa không chỉ là nơi tiếp nhận học sinh không thể theo học hệ chính quy, mà đã trở thành một lộ trình giáo dục độc lập được người học tự nguyện lựa chọn.

Hội chứng sợ đến trường và tình trạng học sinh xa lánh học đường đã trở thành vấn đề nan giải tại Nhật Bản khi số lượng học sinh nghỉ học kéo dài liên tục gia tăng trong hơn một thập kỷ qua. Thống kê của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) chỉ ra rằng có hơn 50% học sinh đăng ký hệ đào tạo từ xa từng nghỉ học dài ngày vào năm cuối cấp THCS. Mô hình từ xa giúp các em có cơ hội lấy bằng tốt nghiệp THPT chính quy mà không phải chịu áp lực đồng trang lứa.