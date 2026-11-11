Xu hướng du lịch hạng sang 2027: Từ chăm sóc sức khỏe đến sự riêng tư

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“Sự sang trọng ngày nay hoàn toàn khác so với trước đây,” Marie-France Perrel, Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh Khách sạn tại Michelin Guide, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Du lịch & Lữ hành Euronews 2026 ở Brussels. "Trọng tâm của du khách hạng sang đã dịch chuyển tới những điểm đến mang lại cảm giác chân thực về trải nghiệm".

Đặc biệt, năm tới, châu Âu dự kiến ​​sẽ thống trị bản đồ du lịch xa xỉ. Báo cáo Luxe Report 2027 của Virtuoso, cho thấy bảy trong số 10 điểm đến toàn cầu phổ biến nhất sẽ nằm ở châu lục này. Sau Nhật Bản ở vị trí đầu tiên, Ý, Pháp, Hy Lạp và Tây Ban Nha nằm trong top 5, trong khi Croatia, Nam Phi, Bồ Đào Nha, Anh và Mỹ nằm trong top 10.

PHẢI CHĂNG SỰ RIÊNG TƯ LÀ THỨ XA XỈ BẬC NHẤT?

Trong thời đại siêu kết nối, những trải nghiệm du lịch riêng tư là yếu tố được giới thượng lưu ưa chuộng. Báo cáo Luxe của Virtuoso nhấn mạnh rằng trong lúc mạng xã hội đang biến các điểm đến thành những nơi đông đúc chỉ sau một đêm, sự riêng tư chính là "tránh xếp hàng và những tiếng bấm máy ảnh".

Trong bài viết trên blog Luxury Travel, Sherif Khalil, chuyên gia du lịch và là người đồng sáng lập của Dunes & Beyond Luxury Travel Company, mô tả: “Ngày nay, sự riêng tư có thể chỉ đơn giản là việc bạn được tham quan một bảo tàng trước khi chính thức mở cửa. Được lặng lẽ ra khơi thay vì xếp hàng chờ đợi ở bến tàu. Được thong thả thưởng thức bữa sáng thay vì cứ nhìn đồng hồ chờ đợi lịch trình tiếp theo. Thành thật mà nói, đó có lẽ là thứ mà tiền khó có thể mua được”.

Sự riêng tư là “sự xa xỉ mới” và những du khách hạng sang hiện nay muốn điều đó hơn cả. Ảnh: Tatler Asia

Quyền riêng tư cũng rất quan trọng đối với hành khách đi máy bay. Mới đây, DiamondAir đã công bố khu vực làm thủ tục hạng sang, tách biệt, chỉ cách sân bay London Heathrow vài phút. Nơi đây mang đến cho du khách “một không gian riêng tư” với dịch vụ ăn uống gọi món và khu vực chăm sóc sức khỏe – tất cả đều nằm trong khung cảnh nhìn ra đường băng.

“Phòng chờ” được thiết kế phục vụ cả hai phía của chuyến bay. Đối với hành khách khởi hành, họ có thể đến thư giãn và làm thủ tục check-in, hành lý của họ sẽ được thu gom trước và vận chuyển qua hệ thống hành lý của hãng hàng không. Trong khi đó, những người đến sân bay Heathrow cũng có thể đến phòng chờ để thư giãn rồi chuyển sang sử dụng dịch vụ trợ giúp tại sân bay.

SANG TRỌNG LÀ SỰ THẢNH THƠI

Khỏi phải nói, năm 2026 là một năm đầy lo âu. Vì vậy, những chuyến đi nghỉ dưỡng thảnh thơi có thể chính là giải pháp cho năm 2027. Thay vì chạy theo tốc độ và sự tiện lợi, du khách sẽ tìm kiếm những trải nghiệm du lịch chậm rãi, kết nối sâu sắc với văn hóa và con người của điểm đến.

Chẳng hạn, để tìm kiếm sự cân bằng, du khách có thể lựa chọn đi tàu hỏa hạng sang thay vì đi máy bay. Northern Belle, một đoàn tàu sang trọng được phục chế của Anh, sẽ cung cấp các chuyến đi trong ngày kết hợp với bánh blini trứng cá muối và trà chiều vào năm 2027. Tương tự, du khách có thể khám phá nước Ý trên chuyến tàu La Dolce Vita Orient Express, bao gồm hành trình hai đêm dọc theo "tuyến đường nấm truffle" từ Rome đến Alba và trở lại.

Để tìm kiếm sự cân bằng, du khách có thể lựa chọn đi tàu hỏa hạng sang thay vì đi máy bay. Ảnh: Northern Belle

Khác với các tàu du lịch biển, tàu du lịch sông có thể di chuyển thẳng qua các thành phố và thị trấn nội địa, kết hợp những chuyến đi ngắm cảnh với các điểm dừng chân tại các thành phố lớn hoặc những thị trấn nhỏ xinh đẹp – tất cả đều được trang bị nội thất sang trọng như một khách sạn boutique nổi trên mặt nước. Và chúng thường chỉ chứa một phần nhỏ số lượng hành khách so với các tàu du lịch biển.

Một du thuyền sông mới gia nhập thị trường toàn cầu là Viking Sekhmet. Ra mắt vào tháng 11, du thuyền này được chế tạo đặc biệt để du ngoạn trên sông Nile và có sức chứa tối đa 82 khách. Những tour nổi bật trong năm 2027 bao gồm hành trình đặc trưng "Pharaohs & Pyramids" và hành trình mới "Total Eclipse on the Nile" kéo dài 12 ngày.

Còn tại châu Âu, một chuyến du ngoạn trên sông và đất liền kéo dài 27 ngày của Scenic Cruises dự kiến ​​khởi hành năm 2027 sẽ bao gồm tour du lịch Thụy Sĩ kéo dài 13 ngày. Lịch trình bao gồm học làm món risotto, 29 bữa sáng, 15 bữa trưa và 19 bữa tối, cùng với kỳ nghỉ ngắm cảnh tại Interlaken.

Tàu du lịch sông có thể trở thành xu hướng phổ biến trong năm tới. Ảnh: The Travel Team

TÁI ĐỊNH NGHĨA “CHĂM SÓC SỨC KHỎE”

Cùng với xu hướng du lịch chậm, theo Báo cáo Xu hướng Du lịch Thường niên Lemongrass năm 2027, các cơ sở lưu trú cũng đang "tái định nghĩa về sức khỏe và hạnh phúc". Theo đó, những khu nghỉ dưỡng hạng sang thành công sẽ “không phải là những nơi bổ sung thêm các lựa chọn điều trị, chẩn đoán hay các biện pháp giúp cải thiện tâm trạng”, Lemongrass nói. “Thay vào đó, họ sẽ tập trung vào ánh sáng và âm thanh giúp phục hồi, giảm thiểu sự quá tải về giác quan”.

Báo cáo lấy ví dụ khu nghỉ dưỡng Eha Retreat của Estonia chú trọng đến sức khỏe toàn diện, mỗi kỳ nghỉ bắt đầu bằng buổi tư vấn để xây dựng chương trình chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa và các hoạt động thiền định giúp dễ ngủ. Hay tại khách sạn 1899 Tokyo nằm trong khu thương mại Shimbashi, gói nghỉ dưỡng phục hồi mang tên “Totono-ne” đang được nhiều du khách ưa chuộng nhờ các loại trà có công dụng thư giãn, bình tâm.

Cũng tại Tokyo, một khách sạn cao cấp khác là Hotel Chinzanso Tokyo sử dụng thiết bị chuyên dụng để đo sóng não (EEG) của khách lưu trú. Còn Malibu Hotel nằm trong khu phức hợp Riviera Zushi Marina ở tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) thì cung cấp gói nghỉ dưỡng “Sleep Well Stay” với số lượng giới hạn một nhóm khách mỗi ngày. Toàn bộ chăn ga, gối, nệm trong phòng nghỉ được thiết kế cá nhân hóa dựa trên kết quả khảo sát chi tiết về tư thế ngủ cũng như thói quen sinh hoạt của mỗi người...

Các cơ sở lưu trú hạng sang cũng đang "tái định nghĩa về sức khỏe và hạnh phúc". Ảnh: Eha Retreat

Có thể thấy, du khách thượng lưu hiện ngày càng cân nhắc kỹ lưỡng hơn về chi tiêu của mình. Một số khoản chi sẽ bị cắt bỏ, và số tiền dư ra có thể được dùng cho những trải nghiệm được thiết kế riêng. Các điểm đến do đó sẽ được lựa chọn dựa trên ba yếu tố: còn ít khách, có đủ năng lực phục vụ du lịch và đang xuất hiện thêm các sự kiện văn hóa hoặc mô hình du lịch cộng đồng.

Nói cách khác, tương lai của du lịch có thể không nằm ở việc tìm thêm một điểm check-in nổi tiếng, mà ở việc chọn đúng nơi để đến. Với du khách, xa xỉ đích thực chính là được phép nói: “Tôi đã đến nơi này trước khi mọi người biến đây thành điểm nóng”.

Ngoài ra, mặc dù trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra lịch trình chỉ trong vài giây, nhưng các đại lý du lịch đang trở nên "thời thượng" trở lại, theo tạp chí Elle. Được đổi tên thành "cố vấn du lịch", các chuyên viên tư vấn ngày nay đảm nhiệm việc giải quyết vấn đề, đàm phán và đôi khi, thực hiện cả những "phép màu". Nên gặp gỡ những ai, nhà hàng nào xứng đáng với danh tiếng, hay làm thế nào đặt được một tấm vé VIP vào phút chót… là những điều mà thuật toán không thể thay thế con người.