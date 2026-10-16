Xu hướng đón đầu dòng chảy du lịch phim trường năm 2027

Phim ảnh và chương trình truyền hình đã trở thành động lực mạnh mẽ cho nhu cầu du lịch, thúc đẩy xu hướng du lịch phim trường ngày càng gia tăng. Ảnh: jet-logic

Các phim trường "bom tấn" và show truyền hình "hot" châu Á hút khách

Về du lịch châu Á năm 2026, ứng dụng sự kiện truyền thông Hospitalityasiamedia (Singapore) dẫn "Báo cáo Triển vọng Du lịch năm 2026" của Agoda cho thấy đóng góp của các sự kiện như: Nhạc "sống" (thu hút khách du lịch âm nhạc - Concert tourism), thể thao (thu hút khách du lịch thể thao - Sports tourism) và du lịch lấy cảm hứng từ phim ảnh hay các show truyền hình "hot" (thu hút khách du lịch phim trường - Set-jetting).

Các yếu tố này liên tục thúc đẩy nhu cầu của người hâm mộ và khách du lịch tìm kiếm nơi lưu trú để theo chân các thần tượng. Tại châu Á, du lịch phim trường đang ngày càng mở rộng, hút khách tới các địa điểm quay những bộ phim "bom tấn" và chương trình truyền hình "hot". Trong đó khách du lịch phim trường từ Việt Nam chiếm 13%.

Sự chú ý toàn cầu hướng về các khu nghỉ dưỡng sang trọng và những đảo thiên đường của Thái Lan gia tăng, khi loạt phim truyền hình đình đám "The White Lotus" của HBO chọn miền Nam nước này làm bối cảnh cho khu nghỉ dưỡng White Lotus hư cấu trong mùa 3 (sau Hawaii và Italy của các mùa trước). Ảnh: Anantara

Những cảnh quan "tuyệt đối điện ảnh" góp phần đem lại hiệu quả cho ngành du lịch Thái Lan. Ảnh: Moe/Unsplash

Hút khách nhất là Thái Lan, với các điểm nhấn nổi bật là đảo Koh Samui - nơi quay loạt phim "Khu nghỉ dưỡng Hoa Sen Trắng" (The White Lotus)", cùng tỉnh Krabi - nơi quay bộ phim "Thế giới kỷ Jura: Tái sinh" (Jurassic World: Rebirth).

Hãng công nghệ du lịch toàn cầu Expedia (thuộc Expedia Group - Mỹ) ngày 14/10 vừa công bố "Unpack '27: Xu hướng du lịch™" (Unpack '27) - báo cáo thường niên khám phá các điểm đến, trải nghiệm và hành vi dự kiến sẽ định hình ngành du lịch năm 2027.

"Du lịch là để tạo ra những kỷ niệm. Unpack '27 khám phá các điểm đến và trải nghiệm định hình những khoảnh khắc đó. Năm 2027 khách du lịch sẽ chủ động hơn trong việc lựa chọn chuyến phiêu lưu tiếp theo, tìm kiếm những trải nghiệm mang tính cá nhân và ý nghĩa hơn" - bà Ariane Gorin, CEO của Expedia Group chia sẻ.

Nhiều cặp đôi chọn lên kế hoạch hưởng tuần trăng mật tại những phim trường nổi tiếng của các bộ phim "bom tấn" và chương trình truyền hình "hot". Ảnh: wed-space.com

Xu hướng du lịch phim trường năm 2027 trên thế giới nói chung, được Expedia dự báo tiếp tục phát triển. Điều đó thể hiện qua gần 1/5 khách du lịch cho biết đã đặt chuyến đi tới điểm đến, sau khi thấy nơi đó được giới thiệu trên chương trình truyền hình hoặc phim ảnh.

Gần 1/2 khách du lịch nói họ chủ động tìm kiếm hoặc đặt các chuyến đi tới những điểm đến từ các chương trình truyền hình và phim sắp ra mắt, thậm chí cả những phim chưa được phát hành. Con số này tăng lên 57% đối với thế hệ Z (Gen Z) và Millennials (Gen Y).

Phim trường - địa điểm du lịch thực sự đáng để khám phá

Các ý tưởng du lịch hay nhất thành công vì địa điểm đó thực sự đáng để khám phá, chứ không chỉ vì nó xuất hiện trong phim. Nói cách khác, đó không chỉ là việc tái hiện một cảnh quay. Mà là cách sử dụng văn hóa đại chúng "tiếp lửa" truyền cảm hứng hơn cho chuyến đi.

Trên mạng xã hội, số lượt đề cập tới kế hoạch du lịch Miami (Mỹ) đã tăng 64% so với năm 2026, do được thúc đẩy bởi thông tin về "Miami vice '85" - phiên bản điện ảnh mới chuyển thể từ loạt phim truyền hình "Chuyên án Miami" (Miami Vice), vốn đã được chuyển thể thành phim điện ảnh vào năm 2006. Dù theo dự kiến tới ngày 19/5/2028 "Miami vice '85" mới được chiếu ra mắt tại các rạp.

Các phim khác được dự báo cho năm 2027 cũng đang "hot" bao gồm: "Emily ở Paris" (Emily in Paris) mùa 6; "Khu nghỉ dưỡng Hoa Sen Trắng" mùa 4; "Heated Rivalry" (chương trình truyền hình nhiều tập lãng mạn - thể thao của Canada) mùa 2; "Miami Vice '85"; "K-Pop: The Debut"; "Beach Read", "Day Drinker" và phần tiền truyện của "Mười một tên cướp thế kỷ" (Ocean's Eleven).

Những bộ phim đang rất được mong chờ này góp phần đưa các điểm đến vào bản đồ du lịch phim trường của người hâm mộ và du khách, trước cả khi tập phim hay cảnh quay đầu tiên được phát sóng.

Nhiều địa điểm quay phim "Miami Vice", trong đó có các khách sạn theo phong cách Art Deco trên đường Ocean Drive trong khu phố South Beach của bãi biển Miami, bang Florida, Mỹ) vẫn tồn tại, hút khách du lịch phim trường đổ tới. Ảnh: Osmany Mederos

Loạt phim ăn khách "Emily in Paris" của Netflix, mang đến cho Paris những nét dí dỏm đậm chất văn hóa đại chúng, như lời nhắc nhở rằng "Thành phố Ánh sáng" nổi tiếng này vẫn luôn là bối cảnh bất tận cho cả những giấc mơ đời thường. Ảnh: wanderluxe.theluxenomad

Những điểm đến châu Á nổi trội trên bản đồ du lịch phim trường 2027

Một khu nghỉ dưỡng từ phim The White Lotus, một khu phố từ phim truyền hình Hàn Quốc (K-dramas), hoặc vùng bờ biển kỳ vĩ từ một bộ phim "bom tấn", sẽ mở ra cánh cửa tới điểm đến mà khách du lịch có thể chưa từng nghĩ tới trước đây" - tác giả Alessandra Tidona viết ngày 13/9 trên trang web của hãng điều hành tour du lịch WeRoad (Italy).

Theo đó tại châu Á, Thái Lan là một trong những điểm đến được khách du lịch phim trường nhắc tới nhiều nhất nhờ bộ phim "Khu nghỉ dưỡng Hoa Sen Trắng". Sức hấp dẫn của đất nước này nằm ở sự kết hợp giữa vẻ đẹp nhiệt đới sang trọng, cảnh quan đảo nhiệt đới và sự tương phản đô thị. Giúp khách du lịch dễ dàng kết hợp thời gian thư giãn trên bãi biển với văn hóa, cuộc sống về đêm và ẩm thực.

Cung điện Gyeongbokgung ở Thủ đô Seoul là điểm đến rất hút khách du lịch phim trường. Họ thường mặc trang phục truyền thống hanbok của Hàn Quốc, để trải nghiệm cảm giác hoá thân thành các nhân vật K-dramas. Ảnh: stuff.co.nz

Thủ đô của Nhật Bản trong phim "Lạc lối ở Tokyo" với cảnh quan thành phố rực rỡ ánh đèn neon, văn hóa ẩm thực tuyệt vời, các thiết kế và những khu phố tương phản có sức cuốn hút đầy mê hoặc với khách du lịch. Ảnh: wanderluxe.theluxenomad

Hàn Quốc từ lâu đã trở thành điểm đến không thể thiếu đối với những du khách đam mê K-dramas hay phim điện ảnh Hàn Quốc (Korean cinema). Đất nước này mang lại sự kết hợp giữa cuộc sống thành thị hiện đại, văn hóa quán cà phê, phong cảnh núi non kỳ vĩ, lịch sử hoàng gia và những khu phố thời thượng. Hàn Quốc là lựa chọn lý tưởng cho bất cứ ai muốn có một chuyến đi vừa được ngắm cảnh sắc lãng mạn, vừa được trải nghiệm đô thị thực sự.

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản cũng nổi lên trong các địa điểm quay phim nổi tiếng ở châu Á. Tokyo đang được nhiều khách du lịch phim trường hướng tới, nhờ độ "hot" của "Lạc lối ở Tokyo" (hay "Lạc trong phiên dịch" - Lost in Translation). Bộ phim hài-chính kịch sản xuất năm 2003 này do Sofia Coppola - con gái của đạo diễn huyền thoại Francis Ford Coppola - viết kịch bản và đạo diễn, được 4 đề cử tại Giải Oscar lần thứ 76.

Nguồn: Hospitalityasiamedia, Expedia, WeRoad