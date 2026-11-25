Một góc Khu Công nghiệp Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi trong cách tiếp cận của dòng vốn đầu tư quốc tế. Nếu trước đây, nhà đầu tư chủ yếu tìm kiếm quỹ đất để phát triển nhà máy, nhà kho hoặc cơ sở logistics mới, thì hiện nay, các danh mục tài sản đã đi vào vận hành cũng trở thành mục tiêu được quan tâm.

Thay vì phát triển từng nhà máy, nhà kho riêng lẻ, nhà đầu tư quốc tế ngày càng quan tâm đến việc mua lại các danh mục bất động sản công nghiệp, logistics đang vận hành. Đáng chú ý là thương vụ Tập đoàn bất động sản công nghiệp CTP dự kiến mua lại danh mục bất động sản logistics của South-East Asia Logistics Partners (SLP) tại Việt Nam - đơn vị phát triển và vận hành cơ sở hạ tầng công nghiệp, logistics hiện đại.với giá trị ước tính 500 triệu USD cho thấy xu hướng này đang rõ nét hơn tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, danh mục chuyển nhượng gồm 7 tài sản đang hoạt động với tổng diện tích cho thuê thuần khoảng 504.000 m² và 6 quỹ đất phát triển, có tiềm năng cung cấp thêm khoảng 585.000 m² diện tích cho thuê. Khi hoàn thiện, tổng quy mô danh mục dự kiến đạt khoảng 1,1 triệu m². Ngoài các tài sản hiện hữu, thương vụ còn giúp CTP tiếp cận nền tảng vận hành đã được thiết lập tại Việt Nam, bao gồm đội ngũ có kinh nghiệm trong phát triển, cho thuê và quản lý bất động sản.

Việc tiếp nhận đồng thời tài sản và năng lực vận hành giúp nhà đầu tư nhanh chóng mở rộng hiện diện tại thị trường, tận dụng mạng lưới khách thuê sẵn có và có thêm dư địa phát triển trong tương lai. Đây được xem như một dẫn chứng điển hình về xu hướng này. Sự quan tâm đối với những danh mục bất động sản đang vận hành không chỉ xuất hiện tại Việt Nam mà còn phản ánh xu hướng chung của thị trường vốn châu Á - Thái Bình Dương.

Theo báo cáo Capital Signals quý IV/2026 của Savills, tổng giá trị đầu tư bất động sản tại khu vực đạt gần 200 tỷ USD trong 3 quý đầu của năm 2026 tăng 27% so với cùng kỳ năm trước; cơ cấu đầu tư cũng có sự thay đổi.

Xu hướng đầu tư mới vào bất động sản công nghiệp Việt Nam. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Ông Neil Brookes - Giám đốc Điều hành cấp cao, Thị trường Vốn khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Savills nhận xét, các giao dịch quy mô lớn đang ngày càng định hình hoạt động đầu tư bất động sản trong khu vực. Thay vì phát triển từng tài sản riêng lẻ, nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm những danh mục đã đi vào vận hành để nhanh chóng tiếp cận quy mô, nguồn thu và năng lực khai thác tại thị trường địa phương.

Với nền tảng sản xuất mở rộng và nhu cầu ngày càng cao đối với bất động sản công nghiệp, logistics hiện đại, Việt Nam có cơ hội đón dòng vốn này. Tuy nhiên, chất lượng tài sản, tính ổn định của dòng tiền và năng lực vận hành sẽ là những yếu tố quyết định.

Thực tế, hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp tại Việt Nam đã ghi nhận nhiều hình thức đầu tư đa dạng, từ mua cổ phần doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án đến tiếp nhận tài sản đang khai thác để tiếp tục mở rộng. Các hình thức đầu tư cũng dần mở rộng sang mô hình mua lại tài sản hiện hữu kết hợp phát triển thêm các giai đoạn mới. Điều này cho thấy nhà đầu tư không chỉ tìm kiếm cơ hội sở hữu tài sản mà còn quan tâm đến khả năng tiếp quản, khai thác và gia tăng giá trị sau giao dịch.

Trong nhiều năm qua, Việt Nam thu hút dòng vốn quốc tế nhờ vị thế ngày càng lớn trong mạng lưới sản xuất toàn cầu. Chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng cùng hoạt động mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp nước ngoài, tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với đất công nghiệp, nhà xưởng xây sẵn và hệ thống kho vận.

Tập đoàn bất động sản công nghiệp CTP chia sẻ, khoảng 59% danh mục tài sản dự kiến tiếp nhận từ SLP nằm tại miền Bắc, tạo điều kiện kết nối với các cụm sản xuất quanh Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Phòng. Phần còn lại, tương đương 41%, tập trung tại miền Nam, kết nối với các thị trường công nghiệp và tiêu dùng trọng điểm quanh TP. Hồ Chí Minh. Phân bổ này giúp nhà đầu tư tiếp cận hai vùng công nghiệp chủ lực của cả nước, đồng thời sở hữu kết hợp giữa tài sản đang vận hành và quỹ đất có tiềm năng phát triển.

Ông John Campbell - Giám đốc Dịch vụ Công nghiệp của Savills Việt Nam cho rằng, lợi thế cạnh tranh của bất động sản công nghiệp Việt Nam đang chuyển từ quy mô quỹ đất sang mức độ sẵn sàng của hạ tầng, năng lực vận hành và khả năng phục vụ các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao.

Nhu cầu thị trường không còn giới hạn ở các nhà máy lắp ráp mà mở rộng sang những khu công nghiệp có khả năng tích hợp chuỗi cung ứng, từ sản xuất linh kiện đến logistics và dịch vụ kỹ thuật. Các khu công nghiệp gần trung tâm sản xuất, cảng biển và hành lang công nghiệp lớn có lợi thế trong việc thu hút đầu tư.

Điều này cũng phản ánh sự thay đổi trong yêu cầu của các doanh nghiệp thuê nhà xưởng, kho bãi. Bên cạnh vị trí và chi phí, nguồn điện ổn định, chất lượng hạ tầng, khả năng kết nối logistics và dư địa mở rộng đang trở thành những yếu tố quan trọng.

Ông Nguyễn Phước Thuận - Giám đốc Dịch vụ Cho thuê Công nghiệp và Văn phòng của Cushman & Wakefield Việt Nam cũng cho biết, nhà đầu tư quốc tế ngày càng chú trọng tính minh bạch trong đầu tư, sự nhất quán của chính sách và khả năng phối hợp, hỗ trợ của cơ quan quản lý trong quá trình triển khai dự án. Những yếu tố này tác động trực tiếp đến tiến độ đầu tư, hiệu quả vận hành và quyết định phân bổ vốn dài hạn.

Sự cải thiện của hạ tầng giao thông và logistics đang tăng cường kết nối giữa các vùng, hỗ trợ phát triển bất động sản công nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp - ông Thuận phân tích.

Đặc biệt, khi dòng vốn tổ chức quan tâm nhiều hơn đến các danh mục bất động sản đang hoạt động, tiêu chí đánh giá tài sản cũng trở nên toàn diện hơn. Bên cạnh vị trí và khả năng kết nối với các cụm sản xuất, nhà đầu tư cần xem xét tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình, cấu trúc hợp đồng thuê, chất lượng và mức độ đa dạng của khách thuê, tỷ lệ lấp đầy cũng như chi phí vận hành.

Đối với danh mục có quỹ đất phát triển, tính sẵn sàng về pháp lý và khả năng triển khai dự án trong tương lai cũng ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị đầu tư.

Bà Nguyễn Lê Dung, Trưởng bộ phận Tư vấn Đầu tư, Savills Hà Nội nhận định, có sự thay đổi trong cách nhà đầu tư quốc tế tiếp cận thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam. Ví dụ như việc mua lại một nền tảng hiện hữu giúp nhà đầu tư rút ngắn thời gian gia nhập thị trường, tận dụng mạng lưới khách thuê và kinh nghiệm vận hành tại địa phương.

Tuy nhiên, theo bà Dung, giá trị của một danh mục không chỉ nằm ở quy mô tài sản mà còn ở khả năng tạo dòng tiền và tăng trưởng sau giao dịch. Bên cạnh chất lượng khách thuê và hiệu quả khai thác hiện tại, nhà đầu tư còn đánh giá khả năng mở rộng danh mục, tối ưu hoạt động và phát triển các cơ hội mới.

Điều này đặt ra yêu cầu đối với các doanh nghiệp bất động sản công nghiệp trong nước. Thay vì chỉ tập trung vào việc sở hữu quỹ đất và phát triển công trình, doanh nghiệp cần đầu tư nhiều hơn vào hệ thống quản lý tài sản, năng lực cho thuê, vận hành và minh bạch hóa thông tin tài chính.

Ở góc độ thị trường vốn, sự hình thành của các nền tảng công nghiệp và logistics quy mô lớn có thể thúc đẩy thêm hoạt động M&A, tạo ra phương thức gia nhập thị trường đa dạng hơn cho nhà đầu tư quốc tế.

Khi Việt Nam tiếp tục mở rộng vai trò trong mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng khu vực, cơ hội đầu tư bất động sản công nghiệp sẽ không chỉ đến từ việc phát triển thêm nhà máy hay khu công nghiệp mới. Khả năng xây dựng những danh mục tài sản đạt tiêu chuẩn đầu tư tổ chức, có nền tảng vận hành chuyên nghiệp và tạo dòng tiền bền vững sẽ ngày càng quyết định sức hút của thị trường đối với dòng vốn quốc tế dài hạn.